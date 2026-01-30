Impulso al cribado prenatal de citomegalovirus en Andalucía

El Centro de Ginecología y Diagnóstico Prenatal Equipo Dr. Chacón, referente en atención obstétrica en Andalucía con más de 2.200 partos anuales, ha puesto en marcha una campaña para impulsar su programa de cribado prenatal de citomegalovirus (CMV). Esta iniciativa busca mejorar la salud perinatal y prevenir complicaciones graves en los recién nacidos mediante la detección temprana de esta infección, considerada la primera causa de retraso mental en bebés de países desarrollados.

El cribado sistemático, ya implementado en el control de las gestaciones del centro andaluz, representa una medida avanzada de medicina preventiva centrada en las familias. Según José A. Sainz, responsable de la unidad de medicina fetal, el programa incluye serologías específicas IgG e IgM, estudios de avidez y PCR cuando resulta necesario, además de un seguimiento especializado que, en caso de infección materna, establece un control fetal más estrecho para evaluar la posible transmisión vertical.

Las pacientes reciben información detallada sobre el riesgo, las opciones diagnósticas disponibles y las medidas preventivas que pueden adoptar. Este proceso está respaldado por profesionales obstétricos y especialistas en enfermedades infecciosas que permiten detectar y, cuando procede, tratar las posibles secuelas derivadas de la infección por citomegalovirus durante el embarazo.

Impacto del citomegalovirus en la salud neonatal

La infección prenatal por CMV constituye la primera causa de retraso mental en recién nacidos en países desarrollados. Los datos epidemiológicos revelan que uno de cada 200 bebés nace infectado por este virus, y entre el 10% y el 15% puede presentar síntomas al nacer o desarrollar consecuencias a largo plazo. Estas secuelas incluyen sordera neurosensorial, retraso en el desarrollo neurológico o, en los casos más extremos, parálisis cerebral infantil.

Hasta hace relativamente poco tiempo, no existían opciones terapéuticas eficaces para prevenir la infección fetal o mitigar sus consecuencias. Sin embargo, la detección de la infección materna seguida de tratamiento con valaciclovir, un antiviral específico, ha demostrado disminuir en más del 50% el riesgo de transmisión vertical al feto, según evidencias científicas recientes que han revolucionado el abordaje de esta patología.

Esta capacidad de intervención terapéutica convierte al cribado prenatal del CMV en una herramienta fundamental de prevención primaria, capaz de modificar significativamente el pronóstico de las gestaciones afectadas y reducir la carga de enfermedad asociada a esta infección congénita.

Llamamiento institucional para incorporar el cribado

José Barrera, jefe de servicio del Equipo Dr. Chacón, ha realizado un llamamiento a las instituciones sanitarias, profesionales de salud y a la sociedad en general para concienciar e informar a las futuras madres sobre la existencia del virus, sus riesgos y cómo prevenir de forma proactiva. "Es preciso incorporar el cribado de CMV en los protocolos prenatales de atención rutinaria, así como promover estudios que permitan optimizar técnicas diagnósticas y estrategias de prevención", ha subrayado el especialista.

Barrera también ha señalado la necesidad de garantizar el apoyo postnatal, asegurando que los bebés infectados tengan acceso a programas específicos de seguimiento y rehabilitación, tanto auditiva como neurológica. Esta continuidad asistencial resulta crucial para minimizar el impacto funcional de las secuelas y facilitar la intervención temprana en los casos que lo requieran.

"Todo esto nos lleva a unos beneficios sociales y médicos que reducen la morbimortalidad neonatal asociada al CMV y disminuye el riesgo de discapacidad infantil, especialmente la sordera, que tiene un impacto profundo en el desarrollo del lenguaje y la integración social", ha concluido Barrera. El especialista ha subrayado que este cribado no es solo una prueba más, sino una inversión en salud, bienestar familiar y futuro.