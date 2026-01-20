Las grúas consiguen desplazar el Iryo y abren vía para que la maquinaria llegue al Alvia

Las grúas han conseguido levantar y desplazar los vagones del tren Iryo que estaban volcados tras el accidente ferroviario del domingo en las proximidades de Adamuz (Córdoba), por lo que por primera vez se ha abierto una vía que permitirá a la maquinaria pesada llegar hasta el Alvia y levantar los vagones destrozados.

Los vagones del Iryo que están bien se van a sacar esta noche y madrugada por la vía y los que están dañados se elevarán con una góndola, con lo que el camino estará despejado para trabajar con todo lo necesario en el Alvia, donde los equipos de rescate seguirán buscando posibles víctimas.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha resaltado a los periodistas que por primera vez haya una vía abierta que comunica los dos trenes para trabajar con toda la maquinaria posible.

Una vez que se han levantado y desplazado los vagones del Iryo, por los que también pasaron perros detectores, se descarta, salvo sorpresa, que haya más fallecidos en ese tren.

La actuación ahora se centra en el Alvia, en concreto en el vagón cafetería, donde se trabaja con "máxima precisión" cortando trozos pequeños con una máquina similar a una tijera y retirándolos con otra máquina de pinza.

Se está actuando prioritariamente donde se cree que podría haber algún pasajero y después llegará el turno de los otros dos vagones que están aplastados en el terraplén de cuatro metros. Los 42 fallecidos, por el momento, se distribuyen en 38 del Alvia y seis del Iryo, ha detallado Sanz.

El consejero ha agradecido a todas las administraciones "el trabajo en equipo, de unidad" y ha defendido que en este caso "no hay colores" y todos están poniendo "su saber, medios y sacrificio".