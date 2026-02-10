El Gobierno aprueba la declaración de zona catastrófica para municipios andaluces afectados por las borrascas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zona afectada gravemente por protección civil en todos los municipios que han sufrido las consecuencias de las borrascas atlánticas de los últimos días. Esta figura administrativa, anteriormente conocida como zona catastrófica, constituye el primer paso para activar las ayudas económicas destinadas a la reconstrucción de las áreas damnificadas por el temporal que ha azotado especialmente el sur y oeste peninsular.

La medida aprobada por el Ejecutivo permitirá iniciar los trámites necesarios para determinar las ayudas concretas una vez se evalúe el alcance total de los daños provocados por las intensas precipitaciones. Fuentes gubernamentales han confirmado que la declaración afectará a numerosos municipios, principalmente concentrados en Andalucía y Extremadura, aunque también se han registrado afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, donde las lluvias torrenciales han causado importantes destrozos en infraestructuras y viviendas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita este lunes a Huétor Tájar (Granada) para inspeccionar los daños del temporal, destacó que el Ejecutivo activará los mecanismos necesarios para cuantificar los perjuicios y poner en marcha la recuperación de las zonas afectadas. Sánchez ha mostrado su empatía con representantes de cooperativas y regantes, reiterando el compromiso gubernamental con la reconstrucción una vez superadas las borrascas.

Andalucía concentra los mayores daños del temporal

La comunidad andaluza ha sido la región más castigada por las precipitaciones de las últimas semanas. Las inmediaciones de la Sierra de Grazalema, en la provincia de Cádiz, han experimentado las mayores acumulaciones de lluvia, lo que ha obligado a las autoridades a desalojar a miles de personas de sus hogares ante el riesgo inminente de inundaciones y deslizamientos de tierra.

Las crecidas fluviales han afectado especialmente a localidades de las provincias de Córdoba, Sevilla y Málaga, donde diversos ríos se han desbordado por la gran cantidad de agua acumulada. Los servicios de emergencia han trabajado sin descanso para atender a la población afectada y garantizar la seguridad en las zonas inundadas, mientras que numerosas carreteras han quedado intransitables debido al agua y los desprendimientos.

Extremadura enfrenta evacuaciones masivas

En Extremadura, las lluvias torrenciales provocaron desalojos preventivos en Coria (Cáceres) y Jerez de los Caballeros (Badajoz) debido a la crecida del río Alagón y el Ardila. Las autoridades regionales activaron los protocolos de emergencia ante el rápido aumento del caudal de estos cursos fluviales, que amenazaban con anegar zonas habitadas y polígonos industriales.

Los residentes evacuados han sido alojados temporalmente en pabellones deportivos y centros habilitados por los ayuntamientos, donde reciben asistencia básica mientras esperan poder regresar a sus domicilios. Las administraciones locales trabajan coordinadamente con los servicios de protección civil para evaluar la situación y determinar cuándo será seguro el retorno de los vecinos.

Balance histórico de las borrascas atlánticas

España ha experimentado desde principios de febrero una sucesión de borrascas atlánticas sin precedentes que han dejado daños históricos en diversas regiones del territorio nacional. El balance provisional sitúa en torno a 11.000 personas evacuadas solamente en Andalucía, mientras que más de 150 carreteras han quedado cortadas en distintos puntos de la geografía española.

Las infraestructuras agrícolas han sufrido especialmente las consecuencias de las precipitaciones excepcionales, con invernaderos anegados, cultivos arrasados y sistemas de riego destruidos. Los agricultores y ganaderos de las zonas afectadas esperan ahora que las ayudas gubernamentales les permitan recuperar sus explotaciones y compensar las pérdidas económicas derivadas del temporal.

¿Qué implica la declaración de zona catastrófica?

La declaración de zona afectada gravemente por protección civil es una figura administrativa que permite activar recursos económicos extraordinarios para la reconstrucción de áreas damnificadas por catástrofes naturales. Esta consideración facilita el acceso a subvenciones directas, préstamos en condiciones ventajosas y exenciones fiscales para particulares, empresas y administraciones locales.

Una vez aprobada la declaración, se inicia un proceso de evaluación exhaustiva de los daños que permitirá cuantificar económicamente las pérdidas materiales y establecer el montante de las ayudas necesarias. Este procedimiento requiere la colaboración entre las distintas administraciones implicadas y puede prolongarse varias semanas hasta determinar el paquete definitivo de medidas de apoyo.

¿Cuánto tiempo tardan en llegar las ayudas por zona catastrófica?

El plazo para que las ayudas económicas lleguen a los afectados por una declaración de zona catastrófica varía según la complejidad de los daños y la agilidad administrativa. Habitualmente, las primeras ayudas de emergencia pueden materializarse en cuestión de semanas, mientras que las subvenciones para reconstrucción de infraestructuras mayores pueden demorarse varios meses.

Los beneficiarios deberán presentar documentación acreditativa de los daños sufridos y justificar la inversión realizada en reparaciones y reposición de bienes. Las administraciones competentes establecerán convocatorias específicas con los requisitos y plazos para solicitar cada tipo de ayuda contemplada en el paquete de medidas aprobado.

Coordinación institucional para la reconstrucción

El Gobierno central trabaja en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos afectados para garantizar una respuesta eficaz ante la emergencia climática. Esta colaboración institucional resulta fundamental para optimizar los recursos disponibles y evitar duplicidades en la gestión de las ayudas destinadas a la recuperación de las zonas damnificadas.

Los próximos días serán decisivos para completar el mapa definitivo de municipios incluidos en la declaración de zona catastrófica y establecer las prioridades de actuación. Mientras tanto, los servicios de emergencia permanecen en alerta ante la posibilidad de nuevos episodios de lluvias intensas que podrían agravar la situación en territorios ya saturados de agua.