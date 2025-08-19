El Gobierno aprobará la condonación de la deuda en septiembre

El Consejo de Ministros aprobará el 2 de septiembre la ley orgánica de condonación de la deuda autonómica. El volumen de la quita es de 83.252 millones de euros que el Gobierno central prestó a las comunidades por medio del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La ley deberá pasar por el Congreso para su aprobación, pero tanto el PP como las comunidades autónomas gobernadas por los populares, como Andalucía, se oponen y no acudirían a la quita si se aprobase.

En el caso de Andalucía, la vicepresidenta María Jesús Montero ha planteado que la deuda, de unos 25.000 millones de euros, se reduzca en 18.791 millones de euros.

(...habrá ampliación)