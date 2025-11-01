El Gobierno andaluz autoriza a un deudor el pago de 12,8 millones en doce plazos

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó en la reunión del pasado martes un acuerdo por el que autoriza a la Agencia Tributaria de Andalucía a fraccionar el cobro de una deuda de 12,81 millones, pagadera a partir de ese momento en 15 años.

El Gobierno andaluz no identifica en ningún momento al contribuyente, ya sea persona física o jurídica, ni tampoco el impuesto al cual se le imputa la deuda con la premisa de que el Impuesto de Sociedades no forma parte de los tributos cedidos a las comunidades autónomas para su financiación.

El texto, que rubrican al alimón el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la consejera de Hacienda, Carolina España, señala "la concesión con carácter excepcional" de ese fraccionamiento por un plazo máximo de 15 años para "la deuda pendiente que asciende a 12.818.246,51 euros de principal", según la documentación a la que ha accedido Europa Press.

La Agencia Tributaria necesita del visto bueno del Consejo de Gobierno, conforme a las directrices del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública, que "establece un plazo máximo de concesión de doce años para los aplazamientos y fraccionamientos cuya resolución corresponda a la Agencia Tributaria de Andalucía". Esos aplazamientos pueden ser "por un plazo superior" cuando "el deudor lo solicite expresamente" y corresponda a "la Presidencia de la Agencia".

En el acuerdo del Consejo de Gobierno se apunta que "en interés de la Hacienda de la Junta de Andalucía queda justificada la necesidad de solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para poder conceder un fraccionamiento por un plazo superior en los términos recogidos en la propuesta de resolución elevada por la Presidencia de la Agencia".

En el texto se explica que son tres "las solicitudes de fraccionamiento de deudas", de las que precisa sus números de registro de entrada y sus días de presentación: 30 de diciembre de 2024 y 5 de febrero y 18 de junio de este año.

De esos 12,81 millones de euros, las solicitudes de fraccionamiento de la deuda son de "once cuotas de 240.427,45 euros de principal y una última cuota de 240.427,56 euros de principal", así como de "un principal pendiente de 485.000 euros".

Y por último apunta a "una deuda derivada del Acuerdo de 23 de junio de 2021 de extinción y liquidación del convenio de colaboración suscrito el 14 de diciembre de 2008, que hace un total de 9.448.117 euros de principal".

Entre los impuestos que gestiona la Agencia Tributaria de Andalucía figuran Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; Sucesiones y Donaciones; tributos sobre el juego (casinos de juego, máquinas recreativas y de azar, apuestas, juego del bingo, sobre rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias); el canon de mejora sobre disponibilidad y el uso urbano del agua potable y los impuestos ecológicos (emisión de gases a la atmósfera; vertidos a las aguas del litoral; sobre residuos peligrosos; sobre residuos radioactivos; y sobre las bolsas de plástico de un solo uso).

La previsión de ingresos que contabiliza la Junta de Andalucía por estas figuras tributarias es de 2.354 millones por Transmisiones Patrimoniales, de los cuales 1.805,5 millones son de Transmisiones Patrimoniales onerosas y operaciones societarias y los 548,4 millones de Actos Jurídicos Documentados; 168,7 millones por tributos del juego; y 14,40 millones del canon de mejora.