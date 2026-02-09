El Gobierno andaluz adelanta la segunda dosis de la triple vírica de los tres a los dos años

El consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este lunes que este mes de febrero ha comenzado la vacunación gratuita frente al rotavirus en la población lactante. Es una de las novedades que incorpora el calendario vacunal de Andalucía para 2026, "uno de los más amplios y completos del país", ha asegurado el consejero. El Servicio Andaluz de Salud destinará más de 150 millones de euros a este programa, que también adelanta la segunda dosis de la vacuna triple vírica y contra la varicela de los tres a los dos años.

Sanz ha detallado que los lactantes pueden recibir la vacuna frene al rotavirus con una pauta de dos dosis, a los dos y cuatro meses de edad. Esta infección es una de las causas más frecuentes de gastroenteritis aguda en la infancia, asociada a episodios de deshidratación y a un elevado número de hospitalizaciones, especialmente en los primeros años de vida, ha puntualizado la Consejería de Sanidad en una nota de prensa.

"Las familias no tendrán que desembolsar entre 140 y 190 euros por las dos dosis de esta vacuna que recomiendan los pediatras", ha valorado el consejero, quien ha recordado que el Gobierno andaluz ha incorporado otras vacunas al calendario vacunal en estos siete años que han supuesto un importante ahorro para las familias: la del virus del papiloma humano en jóvenes, la gripe, la meningitis B y la meningitis ACWY en la primera infancia, la inmunización frente al virus respiratorio sincitial para los más pequeños, la tosferina en adolescentes y neumococo conjugada y herpes zóster en adultos".

El titular de Sanidad ha informado de que el calendario de 2026 adelanta la segunda dosis de la vacuna triple vírica (sarampión, rubéola y paperas), que pasa de administrarse de los tres años a los dos años. "Esta medida se adopta como parte de las actuaciones de contención de brotes de sarampión, como los registrados en Andalucía durante el primer semestre de 2025", ha explicado. "Por motivos organizativos se adelanta también a los dos años la segunda dosis de la vacuna frente a la varicela", ha añadido.

Durante 2026 se vacunará por tanto de triple vírica y varicela a niños y niñas de dos y tres años, correspondientes a las cohortes nacidas en 2023 y 2024. "Andalucía es la primera comunidad autónoma en implantar esta medida, en línea con las recomendaciones actuales de la Asociación Española de Pediatría", ha valorado. Otra de las novedades es la ampliación de la edad de vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH).

La indicación, que hasta ahora abarcaba a chicos y chicas de 12 a 18 años, se amplía en 2026 hasta los 21 años para ambos sexos. Durante este año se administrará una pauta de una dosis única a jóvenes que no hayan recibido previamente ninguna dosis frente al VPH. La Consejería de Sanidad ha destacado que "Andalucía se sitúa con esta medida entre el reducido grupo de comunidades autónomas que vacunan de forma sistemática frente al VPH más allá de los 18 años, avanzando en el objetivo de eliminar las enfermedades asociadas a este virus".

Entre las novedades en la vacunación para adultos, Sanz ha destacado la ampliación de la vacunación frente al neumococo conjugado en adultos, extendiendo la franja de edad desde los 60 hasta los 80 años, "frente al límite anterior situado en los 76 años". De este modo, este año se administrará una dosis de vacuna neumocócica conjugada a todas las personas de entre 60 y 80 años (nacidas entre 1946 y 1966) que no hayan recibido ninguna dosis previa.

"El neumococo es la principal causa de neumonía y una de las responsables más frecuentes de ingresos hospitalarios y fallecimientos en personas mayores. Por esto es tan importante esta vacuna", ha afirmado. En el caso del herpes zóster, el calendario incorpora una nueva ampliación. Se mantiene la vacunación sistemática a los 65 años (en 2026 correspondiente a la cohorte de 1961) y se realizará un rescate de las personas de 66 y 67 años (cohortes de 1959 y 1960) que no hayan iniciado o completado la pauta de dos dosis.

El herpes zóster, también conocido como culebrina, es una enfermedad frecuente a partir de los 65 años en personas que han padecido varicela, y se asocia a dolor intenso y a posibles complicaciones. El titular de Sanidad ha concluido animando a los grupos diana de cada una de las vacunas a protegerse frente a estas enfermedades, de manera que no cursen de forma grave y no sea necesaria la hospitalización. "Las vacunas son seguras, eficaces y gratuitas", ha insistido Sanz.

La instrucción aprobada para 2026 introduce también consideraciones específicas para las personas adscritas al mutualismo que hayan optado por aseguramiento privado. Con carácter general, estas personas deberán seguir el procedimiento establecido por las entidades a las que estén adscritas para recibir las vacunaciones indicadas en el calendario, las de rescate o las correspondientes a grupos de riesgo.

No obstante, se mantienen excepciones, entre ellas, los mutualistas residentes en municipios incluidos en el Convenio de Zonas Rurales vigente hasta 2027, que podrán recibir las vacunas en centros del Servicio Andaluz de Salud; la vacunación frente a la gripe en personas institucionalizadas, en campañas escolares de tres y cuatro años y en otros supuestos recogidos en la instrucción; la vacunación escolar distinta de la gripe, que se aplicará a partir del curso 2026-2027 según el convenio suscrito con las mutualidades, la inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS), la vacunación Covid-19 y frente a mpox, que se administrarán en todos los casos en centros públicos.