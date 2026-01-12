La Generalitat Valenciana (PP) se abre a apoyar la propuesta de financiación de Montero: "La cifra no pinta mal"

El conseller valenciano de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha manifestado que las cifras de la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica presentada la semana pasada por la ministra María Jesús Montero "no suenan mal", aunque ha advertido de que falta "mucha información" sobre la misma que espera obtener este miércoles en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Según el planteamiento del Gobierno central, la Comunitat Valenciana incrementaría sus recursos en 3.669 millones de euros en 2027 respecto al sistema vigente, situándose junto a Andalucía y Cataluña como las tres autonomías más beneficiadas.

En declaraciones realizadas este lunes en el programa Les Notícies del Matí' de À Punt, Rovira ha cuestionado que "lo único que tenemos es un powerpoint" presentado por la titular de Hacienda. "No tenemos más datos", ha esgrimido el conseller, quien ha insistido en que actualmente disponen de un dossier pero necesitan conocer "la letra pequeña" de la propuesta antes de posicionarse definitivamente. "La cifra no pinta mal pero necesitamos saber mucho más", ha sostenido, añadiendo que la negociación no ha empezado "con buen pie" tras el acuerdo del Gobierno con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

El responsable autonómico de Economía ha recordado que el sistema actual se aprobó durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -"una persona que estos días está de actualidad", ha apuntado-, y que lleva "caducado más de 10 años", dejando a la Comunitat Valenciana "a la cola" en financiación junto a Murcia. "Esa es la pura realidad", ha añadido Rovira, lamentando que esta infrafinanciación histórica provoca que la región valenciana sea una de las que mayor deuda acumula, lo que supone para la Generalitat "un gasto muy grande anualmente en intereses".

El fondo de nivelación como condición previa

Sobre el hecho de que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, haya condicionado el apoyo al nuevo modelo de financiación a que la Comunitat Valenciana cuente con un fondo de nivelación, José Antonio Rovira ha explicado que se trata de garantizar que la región disponga de los recursos necesarios hasta que se apruebe el nuevo sistema en 2027, tal como ha "planteado" la ministra Montero. El conseller ha precisado que los expertos de la Comunitat Valenciana cifraron la cantidad del fondo de nivelación en algo más de 1.700 millones de euros.

"Lo que decimos es, provisionalmente, asígneme ese dinero para que pueda vivir en 2026, más todavía cuando hacemos frente no solo a la deuda, sino también a los gastos de la dana", ha argumentado el responsable autonómico. En este sentido, ha censurado que el Gobierno de España no ha transferido "ni un solo euro" a la Comunitat Valenciana para afrontar la reconstrucción tras la riada que arrasó buena parte de la provincia de Valencia y dejó 230 víctimas mortales. "Nos ha permitido endeudarnos más todavía", ha apostillado Rovira.

Múltiples condiciones para el apoyo valenciano

Preguntado por si el Consell apoyaría el nuevo sistema de financiación si recoge este fondo de nivelación, Rovira ha indicado que se lo plantearían, pero ha insistido en que faltan por ver "muchas más condiciones". Entre ellas, el conseller ha mencionado la quita de la deuda, los 4.000 millones de euros "que nos debe el Gobierno en dependencia" o los "más de 1.000 millones por desplazados sanitarios". "Hay que hablar de muchas cosas", ha advertido el responsable económico valenciano.

Al respecto, ha incidido en que hay que ver el modelo "completo" y no solo la "especie de anuncio hecho al día siguiente" a la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en el Palacio de la Moncloa. "Suena raro", ha cuestionado, al tiempo que ha abogado por la "cautela": "Vamos a esperar a tener más conocimiento de todo el proceso". A su juicio, para afrontar esta negociación el Ejecutivo central debería haber convocado la Conferencia de Presidentes, puesto que el sistema de financiación es "uno de los temas más importantes de la economía española".

Incógnitas sobre la condonación de la deuda

También ha asegurado que otra parte que se "desconoce" en este momento de la propuesta del nuevo modelo de financiación es la condonación de la deuda, algo de lo que la ministra de Hacienda "no habló" la semana pasada. "Queremos saber qué va a pasar... se ve que a Junqueras no le interesó este asunto", ha ironizado el conseller valenciano, mostrando su preocupación por esta cuestión que considera fundamental para la sostenibilidad financiera de la autonomía.

Sobre el hecho de que el criterio de población ajustada sea uno de los pilares de la propuesta, ha celebrado que supone una victoria para la Comunitat Valenciana porque era una de sus peticiones históricas y ha valorado que es "un acierto" del nuevo modelo. Por el contrario, ha cuestionado el fondo climático, dado que a su juicio es "un gesto claramente hacia Cataluña", y ha considerado "curioso" que el Gobierno no haya dado a la Comunitat "ni un solo euro para la dana y ahora plantee un fondo contra el cambio climático".

Preocupación por las políticas fiscales autonómicas

Con todo, ha asegurado que la Comunitat Valenciana acudirá a la reunión del CPFF este miércoles con actitud "de conocer" la "letra pequeña" de la propuesta anunciada por María Jesús Montero. "Hay tantas cosas que no están definidas", ha señalado, al tiempo que ha preguntado a la ministra si va a "perjudicar" a la región las bajadas de impuestos impulsadas por el Consell. "No sé hasta qué punto puede hacer que a los valencianos les llegue menos dinero porque decidimos eliminar el impuesto a la muerte o bajar el de transiciones patrimoniales para la compra de vivienda de jóvenes y familias numerosas. ¿Por esas políticas vamos a ser castigados?", ha deslizado.

Al respecto, ha negado que el Consell haya "bajado impuestos a los ricos" y ha defendido que el sistema de deducciones en el IRPF impulsado por el Gobierno valenciano "es para rentas bajas y medias". El conseller ha insistido en que hay "muchas preguntas sin respuesta aún" sobre cómo afectará el nuevo modelo de financiación a las competencias fiscales autonómicas y a las políticas de reducción impositiva implementadas por diferentes ejecutivos regionales.

La defensa del modelo común frente al concierto

Preguntado por cuál será la estrategia del PP, José Antonio Rovira ha abogado por un modelo de financiación que sea "común" para todas las comunidades autónomas y ha considerado que no tiene "mucho sentido" haber diseñado una propuesta "de espaldas" a los populares, que gobiernan la mayoría de territorios españoles. Frente a ello, ha calificado de "curioso" que la izquierda defienda el principio de ordinalidad para Cataluña cuando este "atenta" contra el de solidaridad.

"Es un sinsentido cuando queremos vender que hay un modelo de solidaridad entre regiones", ha argumentado el conseller, quien ha cuestionado la coherencia del planteamiento del Gobierno central en materia de financiación territorial. Esta posición se alinea con la estrategia del Partido Popular, que rechaza cualquier fórmula que suponga un trato diferenciado para Cataluña y defiende un sistema común basado en la solidaridad interterritorial y en criterios objetivos de reparto.

Negociación presupuestaria con Vox para 2026

En otro orden de cosas, sobre los presupuestos de la Generalitat para 2026, Rovira ha confiado en poder abrir en "los próximos meses" un proceso de negociación para sacar adelante unas nuevas cuentas, "sobre todo con Vox, que fue con quien tuvimos el anterior acuerdo". El objetivo del conseller es que "a lo largo del año, antes del verano a ser posible podamos tener presupuestos de 2026", aunque ha reconocido que, con procesos electorales en marcha en España, las negociaciones "siempre se vuelven más complejas".

No obstante, ha asegurado que existe "buena sintonía" con Vox, lo que podría facilitar el acuerdo presupuestario necesario para que la Comunitat Valenciana cuente con nuevas cuentas públicas este año. La aprobación de los presupuestos autonómicos resulta crucial para implementar las políticas del Consell y gestionar adecuadamente los recursos públicos, especialmente en un contexto marcado por las necesidades de reconstrucción tras la dana y por las reivindicaciones históricas en materia de financiación.

¿Qué es el Consejo de Política Fiscal y Financiera?

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es el órgano de coordinación entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas en materia financiera. Creado por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), este organismo está presidido por el ministro de Hacienda y cuenta con la participación de los consejeros de Hacienda de todas las autonomías de régimen común. Entre sus funciones principales se encuentran la coordinación de la política presupuestaria, el análisis de la evolución de los ingresos y gastos públicos, y la negociación de aspectos clave del sistema de financiación autonómica.

Las reuniones del CPFF resultan especialmente relevantes cuando se abordan cuestiones estructurales como la reforma del modelo de financiación, ya que en este foro se presentan las propuestas del Gobierno central y las comunidades autónomas pueden plantear sus reivindicaciones y objeciones. La convocatoria de este miércoles cobra especial importancia porque será el escenario en el que la ministra María Jesús Montero deberá proporcionar los detalles técnicos y la "letra pequeña" de su propuesta, información que las autonomías consideran imprescindible para poder valorar adecuadamente el nuevo sistema.

¿Cómo funciona el sistema actual de financiación autonómica?

El sistema de financiación autonómica vigente, aprobado en 2009 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, establece el mecanismo mediante el cual se reparten los recursos entre las comunidades autónomas de régimen común para que puedan financiar sus competencias en áreas como sanidad, educación y servicios sociales. Este modelo se basa en la cesión de tributos estatales (como el IRPF, IVA o impuestos especiales), tributos propios autonómicos y transferencias del Estado a través de fondos de suficiencia y convergencia.

Sin embargo, este sistema lleva más de una década sin actualizarse y es objeto de críticas por parte de varias comunidades autónomas, especialmente la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía, que se consideran infrafinanciadas. Los principales problemas identificados incluyen la desactualización de los criterios de reparto, la falta de actualización de las necesidades de gasto, y las diferencias en la financiación per cápita entre territorios. La propuesta presentada por Montero buscaría corregir estos desequilibrios mediante nuevos criterios como la población ajustada y la creación de fondos específicos, aunque las comunidades exigen conocer todos los detalles antes de posicionarse.

¿Qué implica el criterio de población ajustada?

El criterio de población ajustada es un mecanismo de reparto de recursos que va más allá del simple recuento de habitantes y tiene en cuenta diversas variables que afectan a las necesidades reales de gasto de cada comunidad autónoma. Entre estos factores se incluyen la dispersión geográfica, el envejecimiento de la población, la insularidad o la superficie del territorio. Este criterio ha sido reclamado históricamente por la Comunitat Valenciana, que considera que el simple criterio poblacional no refleja adecuadamente sus necesidades.

La inclusión de la población ajustada en la propuesta de Montero supone un reconocimiento a las reivindicaciones valencianas, ya que esta comunidad presenta características demográficas y territoriales que incrementan sus costes de prestación de servicios públicos. El conseller Rovira ha valorado positivamente este aspecto del nuevo modelo, considerándolo "un acierto" que podría contribuir a corregir la infrafinanciación histórica de la región. No obstante, el responsable económico valenciano insiste en que este criterio debe complementarse con otras medidas, como la quita de deuda o el fondo de nivelación, para lograr una solución integral al problema de financiación.