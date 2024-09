Gabriel Rufián ironiza con la visita de Juanma Moreno a Moncloa: "En Andalucía no hay igualdad por culpa de los catalanes y no por 40 años de caciques"

El portavoz ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha aludido este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), tras la reunión que el también líder del PP andaluz mantuvo el pasado viernes con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y al hilo del dossier que trasladó al presidente socialista ha considerado que el dirigente andaluz sugirió que en Andalucía "no hay igualdad por culpa de los catalanes", cuando habría que plantearse si esa falta de igualdad en la comunidad autónoma andaluza no es "por culpa de que durante 40 años en Andalucía han gobernado caciques".

Ha sido en el transcurso del debate sobre financiación autonómica que se celebra este jueves en el Pleno del Congreso con una comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al hilo del acuerdo alcanzado este verano entre el PSC y ERC para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña, que contempla una financiación singular para la Administración catalana.

En su turno de intervención, Gabriel Rufián ha relatado que el presidente de la Junta de Andalucía "se plantó en la Moncloa con un dosier" que la prensa "podía fotografiar", y en cuya portada se leía "en grandes letras" el título Andalucía por la igualdad, ha descrito.

"Porque, claro, en Andalucía no hay igualdad por culpa de los catalanes. A veces, por Broncano también, que por su culpa no hay Guardia Civil en la Línea de la Concepción", ha ironizado Gabriel Rufián, que ha venido a reprochar que desde el PP consideren que "es culpa de los catalanes que desde hace ya 40 años en Andalucía haya un 30% de pobreza", o "un 40% de paro juvenil".

El portavoz de ERC ha cuestionado que sea "culpa de los catalanes que en Andalucía haya hace 40 años los peores datos de salario medio del sur de Europa", y ha preguntado a los diputados si no será realmente todo ello "culpa de que durante 40 años en Andalucía han gobernado caciques".

Dirigiéndose a los representantes del PP, Rufián les ha señalado que "la pregunta es" por qué los 'populares', "que tienen tantísima presencia y responsabilidad de gobierno en comunidades autónomas infrafinanciadas, algunas de ellas más infrafinanciadas que Cataluña, como Andalucía, Islas Baleares" o la Comunidad Valenciana, "se quejen de que formaciones políticas como la mía (ERC) utilicen su fuerza parlamentaria, la fuerza de los votos que tienen, para intentar mejorar la vida de su gente", y "por qué no lo hacen ustedes", en alusión a los dirigentes autonómicos 'populares'.

"¿Por qué ustedes no intentan mejorar una financiación autonómica que saben perfectamente que es obsoleta?", ha insistido en preguntar el representante de ERC a los dirigentes del PP, a quienes ha reprochado que "llegan al punto de no aceptar una quita de la deuda que consiguió Esquerra Republicana, simplemente porque lo consiguió" esa formación, ha añadido para subrayar que "eso su gente lo tiene que saber, que el motivo, la causa de su precariedad, no somos nosotros, sino que son ustedes".

El representante de ERC ha criticado la "fiscalidad" de las comunidades autónomas en las que gobiernan los populares, donde "priman al que más tiene y castigan al que menos tiene". "Porque ustedes gobiernan para los suyos, para los ricos", ha afeado Rufián a los dirigentes del PP, a quienes ha reprochado que "tienen que frenar a los 'barones'" del partido que, "bajo un sentido común aplastante, intentan o piden ir a Moncloa a hablar con el presidente (del Gobierno) para copiar lo que ha conseguido Esquerra Republicana de Cataluña".

"Lo kafkiano es que ustedes frenan a sus 'barones' para que intenten copiar lo que hemos conseguido nosotros", ha concluido reprochando el portavoz de ERC al PP.