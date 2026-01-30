Meteo
Registrados 123,1 km/h de viento en Algeciras el día 28
III Premio Imprescindibles
III Premio Imprescindibles / Juan Carlos Vázquez Osuna

Las fotos de III Premio Imprescindibles

El valor de ser imprescindible: "Conocer la Casa es quererla"

José Ángel García / Juan Carlos Vázquez

30 de enero 2026 - 06:59

image00005
1/26 José Joly y Loles López. / José Ángel García
image00003
2/26 Álvaro del Toro, Sara Rodríguez y Javier Pavo. / José Ángel García
image00002
3/26 Gonzalo Ybarra, Alejandra Real, Fernando Martínez Cañavate y Álvaro Rodrigo. / José Ángel García
image00004
4/26 José Hernández, Cristina Hernández y José Luis Aparicio. / José Ángel García
image00001
5/26 Miguel Gil y Antonio Méndez. / José Ángel García
image00010
6/26 Alfonso Carmona y Jesús Aguirre. / José Ángel García
image00006
7/26 José Luis Rodríguez y José Ramón Paramio. / José Ángel García
image00009
8/26 Santiago Herrero, Antonio Pascual, Luis Miguel Martín Rubio y Manuel de la Cruz. / José Ángel García
image00008
9/26 Carmen Valentini, Aida Bononato, Ruth Gómez, Natalia Moltó, Jorge Sales y Pablo Díaz. / José Ángel García
image00007
10/26 Manuel Ruiz, Manuel Díaz, José Luis Rodríguez y José Ramón Paramio. / José Ángel García
image00011
11/26 Ricardo Astorga y Manuel de la Cruz. / José Ángel García
image00012
12/26 Nieves Romero y Alfonso Carmona. / José Ángel García
image00014
13/26 Nieves Romero , Alfonso Carmona, Loles López, Gonzalo Balbontín, Germán del Real. / José Ángel García
image00015
14/26 Luis Miguel Martín Rubio, José Repiso, Jesús Aguirre y Alberto Fernández. / José Ángel García
image00018
15/26 Felipe Granados, David Fernández y Manuel de la Cruz. / José Ángel García
image00017
16/26 Nieves Romero y Luis Halcón Guardiola. / José Ángel García
image00021
17/26 Gonzalo Ybarra, José Pérez, Jaime Rainau,Elia Sánchez, Diego Pérez, Jorge Sales, Natalia Moltó, Fernando Martínez, Álvaro del Toro. / José Ángel García
image00020
18/26 Antonio Pascual, Luis Enrique Flores, Ignacio Rosales de Salamanca, Jaime Raynaud, Miguel Ángel Colmenero, José Repiso, Felipe Granados, Manuel de la Cruz, Antonio Méndez, Nieves Romero. / José Ángel García
image00026
19/26 Santiago Herrero, Javier Molina, Maria Jesús Baturone, Alfonso Barón, Luis Manuel Halcón, José María de la Cuadra, José Ruiz. / José Ángel García
image00027
20/26 Juan Fernández, Miguel Navarro, Germán del Real, Pablo Fernández, Antonio Molina, Miguel Ángel Pino, Ricardo Astorga, José Manuel García-Quílez, José Luis Ballester. / José Ángel García
image00041
21/26 Manuel Flores, María Belén Lozano, Leopoldo González, María José Moyano, Agustín Morilla. / José Ángel García
image00034
22/26 Trinidad Rus, María Encarnación Fuentes, Borja Mapelli, Mercedes Llorente, Luis Gómez- Stern, Daniel Alberola, Felipe Martínez. / José Ángel García
image00028
23/26 Marta Baturone, Fátima Rodríguez, Alberto Fernández, Ignacio Soro, Emilio Osorio, Joaquín Moeckel, Manuel Clavero. / José Ángel García
image00040
24/26 Cristina Valdivieso, José Luis Rodríguez, Águeda Alonso, Carmen Vélez, Consuelo Mesa, José Manuel Serrano, Alfonso Rodríguez, Antonio José Vázquez. / José Ángel García
image00047
25/26 Alfredo Cuartero, María Ángeles Fernández, Juan María del Pino, Laila Colmenares, María del Carmen Caro, Inés Carrasco, Loles Olid. / José Ángel García
image00046
26/26 María Teresa Rodríguez, Juan Torres, Jerónimo Rodríguez, Vicente Serrano, María García de los Santos, Carlos Barón, Antonio Llud, Eugenio Suárez. / José Ángel García

