Un médico forense examina a Griñán después de que la Fiscalía pidiera ampliar su informe

Un médico forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla ha examinado este martes al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara precisamente la ampliación del informe que se está realizando para valorar si su ingreso en prisión puede tener incidencia sobre el cáncer de próstata que padece y el tratamiento que ya ha comenzado.

El ex presidente fue citado a primera hora de este martes en las dependencias del IML de los juzgados de Sevilla, donde se ha entrevistado con la forense encargada de realizar el informe solicitado por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla y que expresó al tribunal la necesidad de reconocer a Griñán antes de completar su dictamen.

El reconocimiento se produce además después del escrito presentado el pasado 27 de diciembre de 2022 por los fiscales delegados de Anticorrupción, quienes solicitaron la ampliación de dicho informe. En concreto, en este escrito, al que ha tenido acceso este periódico, los fiscales consideraron necesaria la ampliación del informe para "contar con los elementos de juicio necesario para informar sobre la suspensión pretendida conforme a los criterios jurisprudenciales recogidos en las resoluciones de nuestro Tribunal Constitucional".

Anticorrupción pidió expresamente ampliar el informe solicitado al IML en dos extremos:

-"Si el penado padece una enfermedad muy grave con padecimientos incurables".

-"Si el penado, con el tratamiento prescrito y las revisiones médicas fijadas, pudiera ser sujeto del régimen y tratamiento penitenciario, esto es, si puede o no tratarse y conllevar su enfermedad estando cumpliendo una pena privativa de libertad en un establecimiento penitenciario".

En segundo lugar, la Fiscalía solicitaba que se recabe informe de los servicios médicos penitenciarios sobe si "conforme a su experiencia en internos con padecimientos iguales o similares, el penado pudiera ser sujeto del régimen y tratamiento penitenciario, esto es, si puede o no tratarse y conllevar su enfermedad estando cumpliendo una pena privativa de libertad en un establecimiento penitenciario".

Tras el reconocimiento de Griñán, el médico forense elevará ahora su informe a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, quien probablemente volverá a dar traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si finalmente el ex presidente debe entrar o no en la cárcel, y una vez que el Ministerio Público emita su parecer, la Sala decidirá, aunque la decisión no se demorará mucho, según fuentes del caso consultadas por este periódico.

El examen del forense al ex presidente se ha producido cuando ya han entrado en prisión los otros seis ex altos cargos a los que el tribunal dio un plazo de diez días para su ingreso voluntario en prisión. Los últimos en hacerlo fueron precisamente ayer Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez Román y Miguel Ángel Serrano Aguilar, quienes acudieron juntos a la prisión de Sevilla-I sobre las 18:00 horas de ayer.