Los escolares andaluces vuelven mañana al colegio en todas las capitales menos Almería y Jaén

El Comité Asesor del Plan de Emergencias de Andalucía ha decidido que mañana jueves los niños vuelvan a los colegios de manera presencial en todas las capitales de provincia excepto en Jaén y Almería y todas las provincias excepto en determinadas comarcas que mantienen alertas por lluvia, viento o acumulación de agua. Esto significa que la situación es distinta en cada provincia, y eso al margen de que haya incidencias puntuales por inundaciones, desalojos o cortes de carretera lo que obligaría a la suspensión de las clases en un centro concreto.

Por eso la comunicación se hará directamente a las familias a través de la plataforma iPasen, resolviendo los casos concretos. No obstante, la actividad lectiva de los niños andaluces queda de la siguiente manera para mañana jueves:

Suspensión total de las clases en las provincias de Jaén y Almería, mientras que en Huelva no hay ninguna incidencia y toda la provincia vuelve a las aulas. En Sevilla habrá colegio en toda la provincia excepto en la Campiña y Sierra Sur, Lora, Carmona, Torre del Águila y el Palmar de Troya. En esta provincia el riesgo es por viento.

En Málaga, no habrá colegio en Ronda por riesgo de viento y lluvia, y también porque las carreteras están muy afectadas y bloquean el transporte escolar. En las comarcas de Sol y Guadalhorce dependerán de las circunstancias concretas por riesgo por lluvias torrenciales y viento alto.

En Cádiz habrá colegio en toda la provincia salvo en la Sierra, sobre todo en la comarca de Grazalema y en el Campo de Gibraltar, además de las zonas rurales que han sido desalojadas en Jerez.

Córdoba las restricciones se ciñen a la zona de la Subbética y la campiña, mientras que en Granada no habrá colegio en determinados municipios de en la cuenca del Genil y en la comarca de Guadix y Baza.

Esta recuperación de la actividad afecta también a los centros de día de personas mayores, los de discapacidad y de atención temprana.