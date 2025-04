El estado de los embalses en Andalucía eleva la previsión del riego hasta el 80% esta campaña

Las precipitaciones que se han extendido a lo largo de los últimos meses por toda la comunidad autónoma andaluza, han permitido, además de garantizar el abastecimiento en la época más seca del año, elevar las previsiones de riego para el sector primario. Según los datos consultados por este periódico en el Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca del Guadalquivir, los recursos disponibles para hacer frente a las necesidades agrícolas se encuentra al 51,07%, con un total de 2.882 hectómetros cúbicos de los 5.644 disponibles. Eso va a permitir elevar la dotacion prevista para este año hasta el 80%.

Así al menos lo ha señalado el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Jerónimo Páez, que ha anunciado la convocatoria para el próximo día 29 de la comisión de desembalse, donde "se va a intentar dar todo el agua" posible y con una dotación máxima del 75 o 80%, algo que implicaría una una reducción del 20% como máximo.

En cultivos como el olivar Páez ha asegurado que prácticamente se va a poder regar con todo el agua, "si acaso con una ligera disminución". "Por tanto, la campaña va a ser estupenda, como hace tiempo que no tenemos, mejor que la última, muchísimo mejor que las dos anteriores que fueron desastrosas, y prácticamente en la normalidad, aunque técnicamente no estemos en la normalidad". No obstante, el presidente de la CHG ha hecho una llamada a la cautela ante el consumo de agua tras recordar que existe una situación de prealerta, que pasará a alerta cuando finalice la campaña de riego. "Todavía estamos en prealerta, hemos salido de la emergencia y después de la alerta", ha señalado Páez.

"Somos optimistas", ha entonado Páez, que acto seguido ha apelado a la cautela en el consumo de agua: "Probablemente cuando acabe la campaña de regadío y se dé el agua espero que la gente entienda que los desembalses se producen en verano para que lleguen a las tierras de cultivo". "Cuando eso se produzca y llegue el 1 de octubre, que es cuando empieza el próximo año hidrológico, probablemente estemos otra vez en alerta, y tendremos que seguir tomando medidas".

El Sistema de Regulación General (SRG) de la CHG está formado por 19 de los 49 embalses que componen todo el área de influencia de la cuenca y representan el 70% de la capacidad de los mismos. Es el que se utiliza para determinar la cantidad de recursos disponibles para el riego y abarcan hasta el 80% del total de la superficie destinada al mismo en la comunidad autónoma, unas 350.000 hectáreas. Las últimas precipitaciones han elevado el mismo hasta el 51%, lo que permite relajar de una manera más que notable las malas previsiones que se realizaron al comienzo del año hidrológico.

Hay que tener en cuenta que el pasado mes de marzo, la directora técnica de la advertía que "solo podemos asegurar por ahora" un 30% de dotación de agua para la campaña de riego, debido a la distribución "muy irregular" desde el punto de vista territorial de las últimas lluvias. Esto supone un recorte del 70% respecto a la dotación concesional, que ronda los 6.000 metros cúbicos por hectárea. En aquella fecha los embalses de la cuenca superaban el 40%, es decir veinte puntos menos que en la actualidad.

La responsable de la CHG, lamentaba que en las provincias donde se ubican "nuestros grandes embalses", como Granada, Jaén y la zona más occidental de Córdoba, las reservas están "en torno al 20-30% de su capacidad". En contraste, los embalses en Sevilla "ya están por encima del 80%". "Esto hace que nuestro sistema principal de riego, que es desde el que suministramos agua a más del 80% del regadío de la cuenca, todavía se encuentre a un 30% de su capacidad. Por tanto, esperando que mejore la situación con las lluvias de esta primavera, solo podemos asegurar en torno a un 30% o ligeramente superior de la dotación".

Situación de los embalses

Por otro lado, los embalses andaluces se mantienen cerca del 60% de su capacidad de almacenamiento, después de ganar cinco hectómetros cúbicos en la última semana, con dos cuencas, la del Guadalete y la Mediterránea, casi al doble de los registros del año pasado en estas fechas, según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Asimismo, supera en 16,7 puntos el porcentaje registrado en la misma fecha del año pasado, cuando se encontraban con 4.739 hectómetros cúbicos y al 42,7% de su total. Los embalses contabilizan 4.444 hectómetros más en relación a los 2.143 hm3 con los que empezó este año; entonces, se encontraban al 19,3% de su capacidad, 40,1 puntos por debajo del nivel actual.

Las reservas andaluzas siguen superando la media de los diez últimos años. En concreto, se sitúan 803 hectómetros cúbicos por encima del conjunto del periodo, con una media de 5.784 y un nivel del 52,1% de su capacidad. Una semana más, todas las demarcaciones vuelven a encontrarse por encima de los valores medios de la última década.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Miteco, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, albergan ya 4.838 hectómetros, tras ganar tres en siete días. Con esta subida, alcanzan el 60,3% de su capacidad y superan la media de los diez últimos años (4.119). En comparación con el año anterior, esta reserva de agua ha ganado 1.132 hectómetros, pues la cantidad de agua acumulada en estas fechas se situaba en 3.706 en 2024.

Cuencas dependientes de la Junta

La Cuencas Mediterráneas Andaluzas asciende al 53,9% de su capacidad, tras ganar un hectómetro en una semana y llegar a los 633 registrados. Su reserva presenta 288 más si se compara con la misma semana del año pasado, cuando se situaba en 345. Además, supera la media de los últimos diez años (592).

Los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en la provincia de Huelva han perdido tres hectómetros cúbicos y descienden a los 210, pero sus reservas se sitúan al 91,7%. Siguen también por encima de la media de los últimos diez años (188) y cuentan con 15 más que en la misma semana de 2024, fecha en la que alcanzaban 195.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz ha ganado cuatro hectómetros cúbicos esta semana, y contabiliza 906. De este modo, se sitúa al 54,9% de su capacidad total. La reserva cuenta actualmente con 413 hectómetros más que en la misma semana del año pasado, cuando se situaba en 493 y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (885).