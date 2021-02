La diseñadora Juana Martín irá a juicio en abril por el caso Invercaria

La Audiencia de Sevilla celebrará entre el 26 de abril y el 19 de mayo el juicio contra la diseñadora cordobesa Juana Martín y tres ex directivos de Invercaria –el ex presidente Tomás Pérez-Sauquillo, Cristóbal Cantos y Antonio Nieto–, en relación con las ayudas de 850.000 euros que recibió la empresa de la modista y que no habrían sido devueltos.

Se trata del segundo juicio que tiene lugar por las irregularidades vinculadas a las ayudas concedidas por la sociedad andaluza de capital riesgo, tras la primera vista oral que acabó en marzo de 2020 con la condena de tres años y medio de cárcel del ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, juzgado entonces por un préstamo participativo de 100.000 euros concedido a la empresa Aceitunas Tatis.

La Audiencia ha fijado un tercer juicio de Invercaria para el próximo 13 de septiembre de este año, cuando se enjuiciará en la Sección Cuarta la pieza denominada de "personal" de la sociedad pública de capital riesgo andaluza.

El juicio a la diseñadora cordobesa estará presidido por el magistrado de la Sección Primera Juan Antonio Calle Peña, que en su día enjuició la pieza política de los ERE y condenó a 19 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Tomás Pérez-Sauquillo, Cristóbal Cantos y Antonio Nieto también serán enjuiciados

En esta nueva pieza de Invercaria, la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de ocho años de prisión para Juana Martín por delitos de malversación, mientras que pide otros ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación para el Tomás Pérez-Sauquillo; y seis años y seis meses de prisión y 18 años de inhabilitación para Cristóbal Cantos y Antonio Nieto, por los mismos delitos de malversación y prevaricación.

En el auto de procesamiento, el instructor de la causa, Juan Gutiérrez Casillas, señaló que el 16 de enero de 2006 se formalizó ante notario un préstamo participativo de Invercaria a la sociedad mercantil Juana Martín Diseño de 120.000 euros, con una amortización que se iniciaba el 16 de enero de 2010 con cancelaciones semestrales de 12.000 euros.

El 28 de junio de 2006, el consejo de administración de Invercaria aprobó la propuesta para invertir en Juan Martín con un importe máximo de 900.000 euros, un acuerdo que “no fue sometido a ratificación del consejo rector del socio único de la sociedad, la agencia pública andaluza Idea”. Esa propuesta de inversión recogía el otorgamiento de una licencia “en exclusiva” sobre la marca de Juana Martín Manzano así como la capitalización del préstamo participativo por importe de 120.00 euros concertado con Juan Martín Andalucía.

El crédito a favor de Juana Martín tenía prevista su amortización en enero de 2010, con cancelaciones semestrales de 12.000 euros, pero al no contar con cuentas anuales depositadas en el registro mercantil desde 2009 “se desconoce si dicho préstamo está siendo atendido por Juana Martín Diseño”.

El instructor señaló igualmente que el presidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, el director de Promoción, Cristóbal Cantos, y el director financiero Antonio Nieto, como cargos directivos y miembros del consejo de administración de Juana Martín Andalucía, “con conocimiento” de estas actuaciones, participaron de forma directa o indirecta en varias pólizas de préstamos a Juana Martín.

El 1 de septiembre de 2011, Invercaria aportó en la operación de fusión con la sociedad de capital riesgo Inverjaén (luego Inverseed), su participación y préstamos concedidos a Juana Martín Andalucía, por un valor de 442.000 euros, resultado de la inversión por 850.00 euros minoradas en las provisiones contables dotadas a la fecha”.

Vallejo se interesó por la inversión

La diseñadora cordobesa Juana Martín declaró como imputada en abril de 2014 en el juzgado, donde aseguró que fue el entonces consejero de Innovación de la Junta Francisco Vallejo quien se “interesó” para que la sociedad pública de capital riesgo invirtiera en su empresa. La modista corroboró en su comparecencia las manifestaciones realizadas con anterioridad por Tomás Pérez-Sauquillo, quien dijo que la idea de invertir en su empresa partió de Vallejo y de la entonces consejera de Cultura Rosa Torres. “La relación con Invercaria fue por iniciativa inicial del entonces consejero de Innovación tras un desfile en la Pasarela Cibeles en septiembre de 2005”, aseguró Juana Martín, que añadió que Vallejo “se interesó en varias ocasiones” por su empresa y después tuvo otro contacto con el “secretario” del consejero y con el presidente de Invercaria.

La modista flamenca reconoció que recibió un préstamo inicial de 120.000 euros en enero de 2006, que según dijo destinó a la compra de tejidos, maquinaria y gastos derivados de desfiles en varias pasarelas y todo ello relacionado con el diseño y confección de moda prêt a porter. También admitió que le comunicaron que se había aprobado una inversión de 900.000 euros y que se le concedió otro préstamo por importe de 50.000 euros, aunque negó que este último fuese concedido con carácter personal sino que fue a iniciativa de Invercaria.

Juana Martín dijo al juez que se pensó en externalizar la producción textil para hacer “más barata o de menos coste” y para ello buscaron fábricas en Marruecos, llegando a realizar un viaje en Casablanca donde montaron un taller pero era “inviable llevar a efecto la producción comercialmente por las dimensiones que pedían para que saliese rentable”. La diseñadora afirmó que plantearon la fábrica de Marruecos porque “en Andalucía no existían talleres adecuados para el proyecto, eran talleres pequeñitos y por eso se pensó en la externalización”.

Sobre la valoración de la marca, la imputada ha declarado que Invercaria valoró su curriculum, las pasarelas en las que había desfilado y su “prestigio público reflejado en prensa”, aunque no recuerda si recabaron o no facturas o documentación contable de su actividad a los efectos de realizar esa valoración.