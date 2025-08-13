La DGT activa este jueves la Operación 15 de Agosto en Andalucía con más de 1,5 millones de desplazamientos previstos

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa este jueves, a las 15,00 horas, la Operación Especial de Tráfico 15 de Agosto, para la que se prevén más de 1,5 millones de desplazamientos de largo recorrido en toda Andalucía, por lo que ha recomendado a los conductores "extremar las medidas de seguridad vial necesarias".

A los movimientos de salida o retorno por el cambio de quincena del mes de agosto, se sumarán los desplazamientos hacia el litoral y a poblaciones en las que se celebren fiestas populares, lo que incrementará los viajes de corta distancia, tanto por la red de carreteras principal como por la secundaria, especialmente en las noches y madrugadas, según ha detallado la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota de prensa.

Para dar cobertura a esta "alta" movilidad y garantizar la seguridad vial, la DGT ha indicado que activará una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, contando para ello con la "máxima" disponibilidad de sus medios humanos (Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de Helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera), con vistas a facilitar la movilidad y fluidez en las carreteras.

Desde los Centros de Gestión de Tráfico con sede en Málaga y Sevilla, en servicio durante las 24 horas del día, se dará un "especial" servicio antes, durante y después de cada operación especial. Además, más de 60 funcionarios y personal técnico especializado se centrarán en supervisar, regular e informar sobre el estado de las carreteras en Andalucía, con el apoyo de las dos sedes de medios aéreos (helicópteros y drones) que cubren los principales itinerarios utilizados por los vehículos en la comunidad y que se centrarán en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias.

En vuelo informarán del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico en toda la red interurbana de carreteras andaluza, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente soporten mayor número de desplazamientos.

Para favorecer la circulación la DGT ha aconsejado evitar las horas de mayor tráfico, que se prevén desde las 15,00 horas a las 16,00 horas de este jueves, a última hora del día y primeras horas del viernes, y entre las 15,00 horas y las 16,00 horas de esa misma jornada, y el domingo en torno a las 16,00 horas y a las 23,00 horas. En cuanto a las vías con mayor tráfico, se prevé en la A-4, A-44, A-45, A-49, A- 66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, además de en zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.