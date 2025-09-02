El desayuno '25 años de transformación urbana de Córdoba' , en imágenes
El modelo de ciudad que ha seguido Córdoba y, sobre todo, el planificado a medio y largo plazo, han sido el eje del desayono-coloquio organizado por El Día de Córdoba en el marco de su 25 aniversario. Bajo el título Córdoba: 25 años de transformación urbana, este foro patrocinado por Azvi ha analizado las claves del desarrollo de la capital y las pautas a seguir en el futuro próximo para resolver los retos que se le presentan. En la mesa redonda, celebrada en el hotel Hospes Palacio del Bailío, se han abordado, entre otros temas, el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), las propuestas para los nuevos desarrollos urbanísticos y para el suelo urbano consolidado, la situación del Casco Histórico, el reto climático y la necesidad de abordar las altas temperaturas, la preservación del patrimonio o las infraestructuras pendientes. El encuentro ha contad con la participación del alcalde de Córdoba, José María Bellido; el decano del Colegio de Arquitectos, Juan Eusebio Benito; el representante del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Cleofé; la presidenta de Construcor, María Dolores Jiménez; el delegado de Azvi en Andalucía, Tomás Jodra; y el director general de Infraestructuras Viarias de la Junta, Alfonso Lujano. Ha estado moderado por la directora de El Día, Raquel Montenegro.