El Defensor del Pueblo Andaluz ruega su relevo "antes de las elecciones y por consenso": "Llevo un año esperando"

En el centro, el Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, y el director de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, Francisco de Paula Sánchez Zambrano, este martes.

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha pedido este martes al Parlamento andaluz que, "antes de las elecciones", y por "consenso" renueven su cargo tras cumplirse el mandato. Maeztu ha apuntado este martes en Sevilla que "quien tiene que hablar es el Parlamento", aunque su única solicitud es que "renueven el cargo" después de "llevar un año esperando".

"Siempre ha habido consenso" para la renovación de este cargo, ha apuntado Maeztu, que también ha recordado que él obtuvo "unanimidad", una circunstancia que ha considerado "importante" para una institución "constitucional, autonómica, autónoma, independiente, imparcial y constitutiva de protección de derechos".

De esta manera, ha insistido en pedir al Parlamento que "se repita lo que se ha repetido siempre", un "consenso de las fuerzas" del Parlamento. Además, ha reclamado que se realice en "el trimestre que viene" con la idea de que "no se metan después las elecciones". "Eso es lo que yo pido y mientras, yo aquí, al pie del cañón", ha subrayado para señalar que le quedan fuerzas para seguir "mientras llega el ansiado acuerdo". "Yo voy a seguir igual. Esta institución sigue funcionando exactamente igual", ha apuntado.

Último intento este verano

El PP-A fracasó a mitad del pasado mes de julio en su intención de renovar al Defensor del Pueblo andaluz y dejó para septiembre la cuestión. Entonces el PP-A tenía intención de proponer como nueva defensora a Rosario García (actual presidenta de Cruz Roja Andalucía).

La Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz establece que dicho cargo "será elegido por el Parlamento para un período de cinco años", y para su elección se requiere una mayoría de tres quintos de la Cámara, que en la asamblea andaluza, conformada por 109 diputados, se traduce en al menos 65 escaños.

De esta manera, la mayoría absoluta con la que cuenta el PP-A en el Parlamento, de 58 diputados, no es suficiente por sí sola para elegir al nuevo Defensor del Pueblo Andaluz, sino que requiere del apoyo de, al menos, siete parlamentarios más. En la presente legislatura, el Grupo Socialista cuenta con 30 diputados, Vox con 14, Por Andalucía con cinco y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía está conformado por dos parlamentarios.

Colaboración

Maeztu y el director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF), Francisco de Paula Sánchez Zamorano, han coincidido este martes en la necesidad de colaboración para garantizar un funcionamiento "adecuado" de la Administración y de los presupuestos públicos.

En una atención a los medios de comunicación previa a un primer encuentro institucional -Sánchez Zamorano tomó posesión el pasado julio-, el Defensor del Pueblo andaluz ha destacado su papel como garante y protector de los derechos de la ciudadanía y ha ofrecido la colaboración de la institución para "sanear" la política. La Oficina Antifraude "hace una gran contribución a la cultura de paz, para evitar que la gente joven se aparte de la política y demostrar que la política es una actitud noble. En ello encontrará toda mi ayuda", ha afirmado Jesús Maeztu y recogido el Defensor en una nota de prensa.

Por su parte, el director de la OAAF, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, ha agradecido la recepción del Defensor del Pueblo andaluz dentro de una ronda de visitas a autoridades, y ha destacado la necesidad de colaboración entre ambas instituciones gracias a contar con competencias bien delimitadas entre uno y otro, "con el objetivo común de que la Administración pública funcione como el ciudadano espera que funcione".

Sánchez Zamorano ha señalado la "necesidad" de la lucha contra la corrupción, "un fenómeno que alcanza niveles intolerables y que crea desafección en la ciudadanía" y ha garantizado que "este órgano supone un instrumento adecuado para tratar de luchar en la medida de lo posible, corregir y minorar la corrupción".