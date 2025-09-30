El Defensor del Paciente pide a la Fiscalía que investigue las demoras en el cribado de cáncer de mama en Andalucía

El Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que investigue al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por una posible "dejación de funciones" en el programa de detección precoz del cáncer de mama. La asociación argumenta que ha recibido "quejas de pacientes afectadas por retrasos en pruebas diagnósticas", lo que, a su juicio, ha puesto en "grave riesgo" la salud de estas mujeres.

“Cuando se pone en marcha un programa de detección o prevención hay que cumplirlo sin excusas ni retrasos”, advierte la entidad en su escrito, en el que denuncia que este tipo de fallos pueden derivar "en el agravamiento de la enfermedad, la pérdida de calidad de vida e incluso mayores costes para la sanidad pública". "El incumplimiento de estos programas sólo cuesta sufrimiento y dinero", subraya el Defensor del Paciente.

Por su parte, también el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha reconocido este martes que el organismo ha recibido "quejas" sobre las demoras de pruebas denunciadas por pacientes del programa de detección precoz del cáncer de mama. Maeztu ha apuntado a demoras, sobre todo, "en lo relacionado con esperas para una intervención quirúrgica".

Desde la Junta de Andalucía, la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha defendido este lunes la eficacia del plan de cribado, que considera "esencial" para el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Ha confirmado que la Consejería ha tenido constancia de cuatro casos puntuales en los que se han producido demoras, y ha asegurado que se está revisando todo el "circuito asistencial" para detectar posibles fallos.

"El programa salva vidas", insistió Hernández, quien recordó que cada año se invita a participar a más de medio millón de mujeres en Andalucía, con una tasa de participación cercana al 80%. Solo entre enero y agosto de este año se han detectado 1.792 lesiones sugestivas de cáncer de mama, lo que, según la Junta, demuestra su eficacia.

La consejera ha lamentado no haber recibido la denuncia previamente por parte del Defensor del Paciente antes de su traslado a la Fiscalía. "Nos habría gustado que nos lo comunicaran directamente. Necesitamos conocer la información para poder actuar con mayor rapidez", dijo en declaraciones a los medios durante un acto institucional.

En cualquier caso, Hernández ha pedido "disculpas" por los casos registrados y ha afirmado que desde la Consejería ya se trabaja con los datos disponibles para identificar posibles causas del retraso. Entre los motivos que se investigan figura una "limitación detectada en el circuito" que podría haber afectado puntualmente a la accesibilidad a estas pruebas.