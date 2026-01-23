Cronología de las llamadas a emergencias para auxiliar al tren Alvia tras el accidente en Adamuz
El Ministerio de Transportes defiende que el aviso a los servicios de emergencias 112 se produjo "de forma inmediata" tras el accidente, exactamente a las 20:00:26 horas del domingo
Los servicios de emergencia tardaron 35 minutos en llegar hasta el Alvia
La Guardia Civil cierra la inspección del accidente y entrega el primer atestado al juez
Puente admite como "posibilidad innegable" que las marcas de los trenes se deben a la rotura de la vía
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha negado este viernes una supuesta falta de asistencia a los viajeros del tren Alvia 2384, el más afectado por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y para argumentarlo ofrece el detalle de la cronología de las llamadas que se efectuaron a los servicios de emergencias.
Ante las informaciones surgidas sobre las llamadas al número de emergencia 112 para avisar del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero y una supuesta falta de asistencia a los viajeros del tren Alvia 2384, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible traslada íntegramente la cronología y la secuencia de las comunicaciones entre los diferentes departamentos encargados de la emergencia que evidencian que el aviso se produjo de forma inmediata.
Tres minutos antes de las ocho de la tarde del domingo pasado, según Transportes, el Centro de Autoprotección y Seguridad de Adif (CASH24) avisó al Centro de Coordinación Nacional de Seguridad y Emergencias de Renfe (CECON) de que había heridos en el Alvia, además de informar del descarrilo del Iryo. El 112 de Emergencias recibe el aviso sobre los heridos del Alvia a las 20:00:26.
Esta es la reproducción de la secuencia:
- 19:57:34 horas. Primer aviso de Adif sobre los heridos en el tren Alvia. CECON (Renfe) recibe llamada del CASH24 (Adif), por el descarrilo del Iryo sobre que también hay heridos en el 2384 (Alvia), que está en vía contigua y que también hay heridos en ese tren, no sabe la gravedad, lo mismo ha tenido que dar un frenazo y hay heridos. La circulación está cortada, porque están las dos vías interceptadas.
- 19:58:23 horas. El centro de emergencias de Renfe avisa al de Sevilla sobre los heridos en el Alvia. CECON (Renfe) informa a C24H Sevilla (Renfe), que el CASH24 (Adif) le indica que también hay heridos en el 2384 (Alvia), que estaba contiguo. Le indica que van a llamar al interventor.
- 19:59:12 horas. El centro de emergencias de Renfe avisa a su centro de operaciones sobre los heridos en el Alvia. CECON (Renfe) llama Centro de Gestión de Operaciones (CGO) de Renfe y le indica que ADIF le dice que en el 2384 (Alvia) hay heridos. EL CGO (Renfe) le dice que posiblemente será por la frenada de emergencia que le habrá provocado el LZB (sistema de gestión de tráfico de la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Sevilla). Le indica que un comercial ha contactado con la interventora y justo en ese momento le indica que le tiene que dejar que ha habido un accidente.
- 19:59:36 horas. El Centro de Protección y Seguridad (CPS) de Adif Sevilla informa al delegado de seguridad de Renfe de lo sucedido. CPS Sevilla (Adif) llama al Delegado Territorial de Seguridad y Autoprotección de Renfe (DTSyA) y le informa de los datos que tiene.
- 20:00:26 horas. El 112 pregunta dónde está el tren con heridos. El 112 llama al CECON (Renfe) preguntando por la localización, se le indica que es en Adamuz y que se le pone en comunicación con Seguridad de ADIF.
- 20:00:26 horas. Se facilita la comunicación entre el 112 y Adif. CECON (Renfe) llama a CASH24 (Adif) para indicarle que le va a poner en conferencia con el 112.
- 20:01:20 horas. CECON (Renfe) pone en conferencia al 112 Madrid con el CASH24 de ADIF. Este le indica que ha descarrilado un tren en los cambios de la vía 1 de la estación de Adamuz y que por lo visto hay un tren en la vía contigua (Alvia) que ha resultado afectado con heridos, al ir a frenar, se supone.
- 20:01:34 horas. CECON (Renfe) llama al C24H Sevilla (Renfe) indicándole que han intentado contactar con la interventora, pero no lo coge y también con el CGO (Renfe) que tampoco el CGO puede contactar. El tren posiblemente ha tenido que frenar y posiblemente haya heridos, se desconoce alcance y número de heridos. El C24H Sevilla (Renfe) indica que está informando al TAV LD Sevilla y no sabe nada es él quien le está informando. CECON le indica que llame al DPAE del tren.
- 20:02:45 horas. TAV LD Sevilla llama a C24H Sevilla. Lo del 2384 (Alvia) es del frenazo y puede haber heridos por eso, están intentando contactar con la interventora.
- 20:03:09 horas. CECON llama al Agente de Guardia Nacional. Le actualiza la información sobre la incidencia
También te puede interesar
Lo último