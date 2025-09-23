La coordinación administrativa, el éxito de la integración puerto-ciudad de Almería

Una ambiciosa transformación del frente marítimo de Almería. Así podría resumirse el plan de integración Puerto-Ciudad de Almería, que ayer se presentó en un desayuno informativo en la sede de Diario de Sevilla, con la presencia de Rosario Soto, presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería; Mª del Mar Vázquez, alcaldesa de Almería, y Rocío Díaz, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de Junta de Andalucía.

Se trata de la transformación urbanística y social más importante de la historia de la ciudad, ya que busca integrar el puerto en la trama urbana y abrirlo a los ciudadanos, rompiendo así las barreras físicas y psicológicas que han separado el casco histórico de la capital del frente marítimo. El diseño completo contempla una inversión de más de 47 millones de euros que aportarán la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía -a través de una subvención extraordinaria- . Una actuación interadministrativa clave para la ciudad, que contemplará la remodelación del puerto, la creación de nuevos espacios públicos para usos sociales, culturales, deportivos y de ocio; y la mejora de la accesibilidad y conectividad.

El foro comenzó con la proyección a los asistentes de un vídeo presentación que recrea cómo quedará esta integración puerto-ciudad que permitirá la urbanización y apertura a los ciudadanos de 6,5 hectáreas de suelo portuario, y que ya comienza a ser una realidad palpable en la ciudad, desde que comenzaran los primeros trabajos en 2023.

La primera en intervenir fue la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Rosario Soto, para describir las líneas generales de esta ambiciosa actuación, que persigue eliminar la desconexión entre la ciudad y el recinto portuario creando un eje peatonal desde Puerta Purchena hasta el Muelle de Levante.

“La integración puerto-ciudad es una demanda histórica de Almería de más de 30 años. Era triste que hubiera una separación física entre su puetto y el centro de la ciudad”, señaló Soto. “Por fin derribamos ese muro que separa la ciudad del puerto, un hito que logramos gracias a la coordinación interadministrativa”, reseñó la presidenta de la APA, quien agradeció públicamente al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, “el compromiso mostrado en este proyecto, con una financiación de 15 millones de euros”. Soto recordó que “la primera fase ya se está ejecutando y finalizará la próxima Navidad, con la apertura de las dos primeras hectáreas, que incluyen la restauración del Tinglado, y la construcción de la nueva envolvente del edificio administrativo de la APA”, para hacerla más eficiente energéticamente y convertirla en un referente arquitectónico de la ciudad.

Anunció que la fase principal de esta obra magna -la segunda, que abarca cuatro hectáreas más, se licitará una vez aprobado el proyecto por el Consejo de Ministros este mismo otoño, y cuando se adjudique en 2026, el plazo de ejecución será de dos años, “por lo que la estimación es que a finales de 2028 el Puerto ya esté totalmente integrado en la ciudad”, avanzó.

Estos trabajos incluirán la urbanización del muelle de Levante y su conexión mediante una pasarela peatonal con las Almadrabillas para la creación de nuevas instalaciones de hostelería con un diseño sostenible y convirtiendo el morro del muelle en una gran plaza-anfiteatro.

“En esta intervención se apuesta por materiales de Andalucía, y de la comarca de Almería”, incidió Soto. El pavimento de la fase principal será mayoritariamente granito, travertino mármol Blanco Macael y superficies ultracompactas como Dekton de la firma Cosentino.

Para que la integración sea efectiva y accesible, el Ayuntamiento de Almería está ejecutando proyectos para conectar el centro de la ciudad y el puerto. Como destacó la alcaldesa Mª del Mar Vázquez, los trabajos en el paseo de Almería “están ya a más del 50% de su ejecución, y vamos bien en tiempo. Tendremos un paseo mucho más moderno y luminoso que desembocará en esa gran plaza circular en el muelle. Tendrá una misma narrativa urbanística a lo largo de sus dos kilómetros transitables. Para ello actuaremos sobre las zonas Reina Regente y La Rambla. También queremos que el parque Nicolás Salmerón se acondicione y sea la primera entrada del puerto”. Como recordó la regidora, este nuevo paseo será semipeatonal, contando con una plataforma única solo para residentes y transporte urbano, y con cámaras.

Impacto económico y generación de empleo

“Lo que está pasando en Almería y lo que va a pasar es una transformación urbana sin precedentes”, así resumió, por su parte, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, esta actuación. “No hubiera sido posible sin la coordinación institucional. Almería no podía darle la espalda al mar y a su puerto. Era muy necesaria esta integración que, junto con la llegada del AVE, es el otro gran proyecto transformador de la ciudad”, aseveró la titular de Fomento.

Otro de los aspectos en el que los periodistas del Grupo Joly pusieron el foco fue el impacto crucial que va a suponer para la ciudad, el nuevo Puerto como tractor de la economía y generador de empleo. Así, la presidenta de la APA aclaró que “a final de año tendremos el estudio que hemos encargado del impacto económico de la actividad portuaria”, pero avanzó un dato:“solo con lo que vamos a invertir en obra pública en los próximos tres años, 100 millones de euros, se generarán en torno a 2.000 puestos de trabajos, en empleo directo”.

Soto explicó que la Autoridad Portuaria de Almería está redactando actualmente un convenio demanial con el Ministerio para que éste le revierta la titularidad del edificio de Capitanía Marítima y la torre de Salvamento, ganando así una superficie de 2.000 m2. “La presensión es usar ese edificio para usos sociales y ciudadanos”.

En este sentido, la alcaldesa ahondó en la importancia que ha tenido para el desbloqueo del proyecto dejar a un lado los posibles debates o intereses de cada colectivo y prioridad el bien común. “El Ayuntamiento está estudiando cómo favorecer al sector de la hostelería y los comercios y ver cómo remodelar los quioscos y tiendas que ya estaban”, puntualizó. “Cuando ya se firme el convenio y se puedan duplicar los metros, ya vemos qué podremos instalar. No hablamos de poner un montón de restaurantes, pero sí debe haberlos, y también se plantea la necesidad de que haya un palacio de congresos”.

Puesta en valor y musealización del patrimonio industrial del puerto

La Autoridad Portuaria ya está acometiendo la adecuación y reordenación de preembarques en la explanada del Muelle de Ribera I, anexa a la entrada del Muelle de Levante, donde se ha derribado una valla de 90 metros que separaba el puerto de la ciudad. Con esta actuación el puerto libera 11.000 m2 abiertos para almerienses y visitantes hasta el cantil del muelle, que tendrán un uso polivalente, para pasajeros y para actividades de ocio como la feria de Navidad, conciertos y competiciones deportivas. En estos espacios, que suman algo más de 2 hectáreas y estarán abiertos a la ciudad a finales de 2025, la APA está invirtiendo casi 9 millones de euros.

En este sentido, además de la urbanización y la nueva fachada del edificio administrativo de la APA, se incluye la puesta en valor del patrimonio histórico portuario como el tinglado (de principios del s. XX ), la grúa Babcock & Wilcox de 1960 que será visitable y convertida en un mirador, y la locomotora alemana Deutz adquirida por el Puerto en 1929 y que se va a musealizar.