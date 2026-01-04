Control de viviendas turísticas en Andalucía: Junta suma seis convenios en 2025

La Consejería de Turismo ha formalizado, a lo largo del año pasado, un total de seis nuevos convenios de colaboración con ayuntamientos de la región. Estos acuerdos tienen como propósito fundamental coordinar y reforzar el control, así como el intercambio de información, sobre las viviendas de uso turístico (VUT). Paralelamente, el departamento autonómico se encuentra en proceso de tramitación de pactos similares con otros 23 municipios andaluces, lo que eleva a 29 el número de localidades implicadas en esta estrategia de regulación.

Según ha detallado la Consejería, dirigida por Arturo Bernal, el primer convenio rubricado en este 2025 fue con el Ayuntamiento de Cádiz. A este le han seguido acuerdos de colaboración con los consistorios de Jerez de la Frontera, Almería, Alhaurín El Grande, El Puerto de Santa María y Córdoba. Estas seis ciudades se suman a otras capitales andaluzas como Sevilla, Málaga y Granada, cuyos convenios ya se habían firmado durante el año 2024, consolidando así una red de municipios comprometidos con la ordenación del sector.

Actualmente, la Consejería está gestionando la firma de convenios con una veintena de municipios adicionales. Entre ellos se encuentran Tabernas y Canjáyar en la provincia de Almería; Bornos en Cádiz; Rute, Iznájar y Lucena en Córdoba; Lecrín, Monachil, Güejar Sierra, Alhama de Granada, Pinos Genil y Colomera en Granada; Aracena y Aljaraque en Huelva; Siles, Cazorla y Santa Elena en Jaén; Ronda, Sayalonga y Villanueva del Rosario en Málaga; y El Rubio, Alanís y Tomares en Sevilla. Esta expansión geográfica demuestra la voluntad de extender la regulación a diversas tipologías de destinos, desde grandes ciudades hasta localidades con un creciente interés turístico.

La firma de estos convenios se enmarca en el contexto de la aprobación del Decreto de Viviendas de Uso Turístico, una normativa clave que ha impulsado a la Consejería a establecer una colaboración estrecha con los ayuntamientos. La razón es clara: son las corporaciones locales las que poseen las competencias directas para planificar y definir su modelo de ciudad, incluyendo la ordenación urbanística y el uso del suelo. Los objetivos primordiales de esta colaboración interadministrativa son mejorar la coordinación para una gestión más eficiente y ágil, así como optimizar el intercambio de información. Esto permitirá un tratamiento de datos más integrado y automatizado, facilitando la detección de posibles incumplimientos de la normativa vigente.

Además, esta iniciativa busca asegurar que las viviendas turísticas se ajusten a las exigencias territoriales y de compatibilidad urbanística establecidas por cada municipio. Esto se logrará a través de sus respectivos instrumentos de planeamiento o sus ordenanzas municipales, garantizando que la oferta de VUT responda al modelo de ciudad deseado por cada localidad. La Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Turismo, subraya la importancia de que el crecimiento del sector turístico sea armónico con el desarrollo urbano y la calidad de vida de los residentes.

Para el consejero esta estrategia representa la continuidad de la "vía andaluza" en materia turística. El objetivo es impulsar "una gestión eficiente y ágil para regular la oferta turística, asegurando su calidad, mejorando la experiencia de los clientes y protegiendo los intereses de residentes y turistas". Bernal enfatiza que esta regulación no solo busca el control, sino también la excelencia en el servicio y la convivencia entre el turismo y la población local. La visión es clara: un turismo que beneficie a todos los actores implicados. Bernalha destacado que, con estas acciones, se persigue construir el modelo de ciudad de la mano de los ayuntamientos, reforzando el municipalismo. La meta es impulsar de forma conjunta un modelo turístico sostenible, regenerativo y respetuoso, un ámbito en el que Andalucía aspira a ser líder. Esta colaboración es fundamental para adaptar la oferta turística a las particularidades de cada territorio, promoviendo un desarrollo equilibrado y consciente de los recursos y el entorno.

Más inspecciones

Durante este 2025, la Consejería de Turismo ha puesto en marcha diversas herramientas para fortalecer la supervisión del sector. En colaboración con las Consejerías de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se ha impulsado el denominado dispositivo Titán –Trazabilidad e Inspección Turística de Andalucía–. Este sistema se presenta como pionero en el control y la inspección turística, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente. Su implementación es un paso significativo hacia una mayor transparencia y legalidad en el ámbito de las VUT.

Adicionalmente, el Plan de Inspección Programada del año 2025 ha priorizado, entre sus programas específicos, la lucha contra la clandestinidad en el ámbito de las VUT. Esto se lleva a cabo mediante medidas de gestión automatizada, la integración de bases de datos y procesos de web scraping, que permiten identificar y actuar sobre ofertas irregulares. Estas herramientas tecnológicas son cruciales para combatir la economía sumergida y asegurar que todas las viviendas operen bajo el marco legal establecido.

Finalmente, la Consejería mantiene un diálogo constante con las principales plataformas digitales de alquiler turístico, como Airbnb, Booking.com y la Asociación Española de Plataformas Digitales de Alquiler Temporal. El objetivo de estas reuniones es consolidar la oferta reglada del alquiler turístico en Andalucía, garantizando la excelencia del destino. La colaboración con estos actores es esencial para que la información sobre las VUT registradas y legales sea accesible y para que las plataformas contribuyan activamente a la regulación y al cumplimiento normativo.