El Constitucional plantea perdonar la malversación a Carmen Martínez Aguayo por los ERE

La ponencia del Tribunal Constitucional (TC) propone anular el delito de malversación a la ex consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años de prisión y 15 de inhabilitación.

La vicepresidenta del tribunal Inmaculada Montalbán plantea en su borrador de sentencia un escenario que, en la práctica, deja la condena por los ERE en prácticamente nada, tras el fallo dictado sobre la prevaricación la pasada semana. Si el Constitucional aplicase este mismo criterio a otras personas, las condenas se mantendrían sólo en los dirigentes de la Consejería de Empleo y en la de innovación.

Porque la corte de garantías ya amparó parcialmente a la ex ministra y ex consejera andaluza, Magdalena Álvarez, por su condena en los ERE y ordenó a la Audiencia de Sevilla redactar una nueva sentencia que rebaje considerablemente los nueve años de inhabilitación por prevaricación. En ese caso, el Constitucional ha sentenciado que la aprobación de un proyecto o anteproyecto de Presupuestos de la Junta, donde se incluían las partidas con las que se financiaban las ayudas de los afectados por ERE, no puede considerarse ilegal, ya que es el Parlamento autpnómico el que las aprueba. Por eso, el tribunal anuló de modo parcial la condena de inhabilitación de Magdalena Álvarez.

El borrador propone anular completamente este delito y no devolver las actuaciones a la Audiencia de Sevilla, por lo que de seguir este criterio se abre la puerta a perdonar este delito en todos los condenados por malversación.

Martínez Aguayo fue condenada a seis años de cárcel por un delito de prevaricación en concurso con malversación de los que ha cumplido año y medio, ya que actualmente se encuentra en tercer grado. Aguayo fue una de las principales colaboradoras del ex presidente José Antonio Griñán en su etapa como consejero de Hacienda. Griñán también fue condenado por una sentencia que ahora se pone en uda. No obstante, su caso concreto se verá en el mes de julio, ya que el Constitucional está abordando uno a uno los recursos de los condenados.

La ponencia sobre Martínez Aguayo plantea que al ser delitos que están conectados, no se puede perdonar la prevaricación sin hacer lo mismo con la malversación, pues entiende que la redacción de los presupuestos por parte del Ejecutivo andaluz es un acto gubernativo y no administrativo.

El TC prevé abordar el recurso de Aguayo el 2 de julio, en el que los magistrados deliberarán también sobre los recursos de amparo presentados por cuatro condenados que se encuentran en prisión: el de Empleo Antonio Fernández; el de Innovación Francisco Vallejo,y los ex altos cargos Jesús María Rodríguez y Miguel Ángel Serrano.

El tribunal ha dado prioridad a sus recursos al encontrarse cada uno de ellos en prisión, condenados por delitos de prevaricación continuada en concurso medial con malversación, la misma condena que tiene el expresidente de la Junta Jose Antonio Griñán, aunque éste no está en la cárcel.

La ex consejera logró el tercer grado a comienzos de este mes y ya está en el Centro de Inserción Social (CIS) Jiménez de Asía de Sevilla, al que Martínez Aguayo sólo tendrá que regresar para dormir, de acuerdo con esta clasificación penitenciaria.Ingresó en prisión el 28 de diciembre de 2022 para cumplir la condena de seis años de prisión que le fue impuesta por un delito de malversación.

Es el segundo ex alto cargo de los ERE que obtiene este beneficio penitenciario después del ex consejero de Empleo José Antonio Viera, a quien se concedió también el tercer grado en junio del año pasado debido a la grave enfermedad que padece.