Magdalena Álvarez, sobre la decisión del Tribunal Constitucional: "Es un día para la esperanza tras una cacería política"

La ex ministra de Fomento y ex consejera andaluza de Hacienda Magdalena Álvarez ha acogido "emocionada" la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) de estimar parcialmente su recurso contra la sentencia por la que se le condenó a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, y ha dicho que "hoy es un día de esperanza" tras "más de 15 años de persecución" y de "cacería" que afirma haber sufrido.

Así lo ha indicado la exconsejera en unas declaraciones recogidas por Europa Press al hilo de dicha decisión del Pleno del TC sobre el recurso de amparo presentado por ella misma, que fue condenada por un delito continuado de prevaricación por haber participado en la elaboración y aprobación de los anteproyectos y proyectos de las leyes de Presupuestos de Andalucía para los ejercicios 2002, 2003 y 2004, y por la realización de diversas modificaciones presupuestarias.

hora, el Constitucional ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que dicte un nuevo fallo que excluya los hechos relacionados con la aprobación de los anteproyectos y proyectos de ley de Presupuestos y de modificaciones presupuestarias amparadas por dicha ley en los años 2002, 2003 y 2004.

Magdalena Álvarez ha comentado que se ha "emocionado" tras conocer dicha decisión del TC después de "más de 15 años de persecución que hemos sufrido, y que siempre pensé que terminaría en absolución, pues no hice más que cumplir con la legalidad vigente en cada momento de mis responsabilidades públicas", ha agregado.

"Durante más de 15 años me he mantenido en silencio por respeto a los tribunales y con la esperanza de que algún día se reconociera mi honradez", ha apuntado también la ex consejera, que ha remarcado que ha "permanecido en silencio soportando todo tipo de comentarios deleznables que afectaban profundamente" tanto a su "familia" como a ella "personal y profesionalmente".

Tras ello, Magdalena Álvarez ha sostenido que está en su "derecho" de "reclamar el mismo respeto que yo he tenido hacia la Justicia a todos aquellos que solamente creen en ella cuando les da la razón", y al hilo ha criticado que "el PP ha salido en tromba a descalificar al Tribunal Constitucional porque ha estimado parcialmente mi recurso, olvidando ese respeto institucional que exigen a todos y que nunca lo aplican para sí mismos".

"Hoy es un día de esperanza tras lo que creo que ha sido la mayor cacería política y mediática de la democracia", ha afirmado la ex consejera para añadir que espera que "todos los que hemos sido injustamente condenados podamos recuperar nuestras vidas como las personas honestas que somos".

Tras lamentar que "hemos sido objeto de un montaje político que se empieza a conocer", Magdalena Álvarez ha remarcado que "no somos los únicos ni los primeros", y ha querido "agradecer profundamente el apoyo incondicional de mi familia, amigos, compañeras y compañeros, y seguro que de miles de españoles que han sido un pilar fundamental para soportar un tiempo de acoso inmedible", ha zanjado la exministra.