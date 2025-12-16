El consejero de Turismo alerta de que el registro estatal de pisos turísticos "facilita el fraude"

El consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, advierte de que el sistema estatal de registro de los alquileres turísticos "facilita incluso situaciones de fraude", además de generar "incertidumbre par los propietarios de las viviendas". Así de rotundo lo expone en una carta que ha enviado al ministro del ramo, Jordi Hereu, en el que expone que la normativa aprobada por el Estado no ha contado con la participación efectiva de las comunidades autónomas "y está generando efectos contrarios a su finalidad: daña a la oferta legal autorizada y registrada por las administraciones autonómicas, introduce inseguridad jurídica y no resulta eficaz frente a la oferta ilegal". Para tratar de plantear una salida a este conflicto, Bernal le reclama la convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial de Turismo, que no se reúne desde hace dos años y que, además, no ha resuelto los problemas que entonces se plantearon. "Considero apropiado e imprescindible hacer pública nuestra disconformidad con su indolente actitud insistiendo en su negación de la realidad territorial y competencial del país y exigirle, una vez más, ahora de forma pública la convocatoria inmediata de la Conferencia Sectorial de Turismo como el foro legalmente establecido para restablecer el diálogo institucional, coordinar la gestión de los fondos europeos y avanzar en soluciones compartidas en relación con los importantes retos de la industria del turismo".

Bernal expone al ministro de Industria y Turismo la falta de un plan de gestión coordinado y lo acusa directamente de "indolente", sobre todo en lo que se refiere a la gestión de los fondos europeos, "basada en decisiones puntuales y reactivas". " La reciente ampliación de plazos para determinados proyectos de resiliencia turística en territorios extrapeninsulares demuestra que existen márgenes de flexibilidad cuando se actúa, pero también evidencia la ausencia de un plan de gestión coordinado: lo que se comunicó como inviable hace pocos meses, pasa a ser posible sin criterios estables ni explicaciones compartidas, generando incertidumbre para los propietarios de viviendas, los usuarios, las administraciones y entidades ejecutoras que tratamos de planificar nuestras actuaciones con antelación y certidumbre"

Así, uno de los asuntos más controvertidos es la ejecución de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Junta de Andalucía ha recibido en torno a doscientos millones de euros, pero la consejería de Turismo denuncia que tienen un complejo trámite para poder gastarlos adecuadamente y que así puedan resultar efectivos para un sector "estratégico en nuestro país". "Una mayoría de comunidades autónomas pusimos de manifiesto las dificultades reales de gestión derivadas de unos plazos muy ajustados como consecuencia de la decisión de derivarnos, de manera improvisada y precipitada, los fondos europeos que su gobierno no era capaz de ejecutar. Reconociendo aquella inconveniencia, usted prometió que acompañaría y colaboraría con las comunidades autónomas para garantizar una ejecución eficaz de dichos fondos. Pues bien, ese marco de colaboración ha brillado por su ausencia", pone en la misiva a la que ha tenido acceso este diario.