La consejera de Salud presenta su dimisión a Juanma Moreno por la crisis del cribado del cáncer de mama

El presidente de la Junta lo tenía claro desde el principio. La crisis del cribado del cáncer de mama iba a tener responsabilidades políticas siguiendo una hoja de ruta que se marcó desde que conoció la envergadura del problema. Y el resultado ha sido que la consejera de Salud, Rocío Hernández, ha presentado esta tarde su dimisión ante el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien la ha aceptado. Sale así del Gobierno andaluz la segunda consejera de este mandato de la mayoría absoluta del PP en la Junta de Andalucía. Médico de profesión, fue nombrada consejera de Salud el 30 de julio de 2024 en la crisis de Gobierno que Moreno hizo para impulsar la gestión de su Ejecutivo, sustituyendo a Catalina García.

Antonio Sanz, consejero de Presidencia, asumirá de manera transitoria las competencias de Salud hasta que se designe un sustituto de Rocío Hernández la semana que viene.

Pero la crisis del cribado del cáncer de mama ha tambaleado los cimientos del Gobierno andaluz. Porque se trata de un asunto grave, que afecta a todos los andaluces y que llega, además, en el peor momento, cuando apenas quedan nueve meses de legislatura. Juanma Moreno decidió ponerse al frente del problema en cuanto tuvo conocimiento del mismo, lo que según sus propias palabras sucedió el lunes de la semana pasada. Por eso, en la tarde noche de este miércoles ha comparecido en Canal Sur Televisión, en un formato que ha recordado a sus intervenciones durante la pandemia del covid, dirigiéndose directamente "a los andaluces y andaluzas", para anunciar que se asumen responsabilidades políticas de primer nivel con la salida de la consejera.

Juanma Moreno ha explicado que "han tenido que ser las afectadas las que nos alerten de los problemas, y no hay excusas", motivo por el que ha aceptado la dimisión de Rocío Hernández. Además, ha anunciado que va a llevar a cabo una renovación profunda del sistema sanitario andaluz, con una auditoría para detectar los errores y "para cambiar todo lo que veamos que no funciona". En una comparecencia breve y muy medida, Moreno ha afirmado tajantemente que en su Gobierno "apostamos por la sanidad pública como nunca", para detallar que el SAS tiene un presupuesto de 16.000 millones de euros, "como todo el presupuesto de la Xunta de Galicia" y que el sistema cuenta con 130.000 profesionales, un 27% más de plantilla que cuando el PP llegó a la Junta.

Empatía

Una de las críticas más graves que se han vertido en las últimas semanas a la consejera Rocío Hernández ha sido su falta de empatía con las mujeres que no tenían certidumbre sobre sus diagnósticos. Y precisamente para paliar esa situación, Juanma Moreno se ha puesto del lado de las personas con cáncer. "Todos sabemos, por desgracia, lo que es el cáncer; no hay una casa, incluida la mía, en la que no haya entrado el cáncer. Pedí disculpas a las mujeres afectadas y hoy reitero mis disculpas", ha dicho mirando a la cámara.

Moreno ha sido parco en palabras al referirse a la consejera dimitida. "Ha gestionado con sus errores y aciertos pero con honestidad y entrega fuera de duda. El SAS es el mayor servicio de salud de España y uno de los más grandes de Europa", ha detallado. Y no ha desvelado quién será su sustituta al frente del departamento más importante del Gobierno andaluz.

Rocío Hernández ha estado toda la jornada desaparecida. Según ha podido saber este diario, asistió a la reunión del Consejo de Gobierno donde se aprobó el Plan de Choque para atender a las 2.000 mujeres afectadas por los fallos en el sistema de detección del cáncer de mama, pero no ha comparecido ante los medios para dar cuenta del mismo; estuvo en el Hospital Virgen del Rocío. Durante la tarde, tampoco apareció por el Parlamento a pesar de que había sesión plenaria, una ausencia que se sumaba a la del presidente de la Junta que se quedó en San Telmo.