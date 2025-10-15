Los colegios de médicos piden más personal, cambios en la gestión y menos teleconsultas

Los representantes profesionales de los médicos andaluces también tienen su propio diagnóstico de la situación por la que pasa el Servicio Andaluz de Salud. La primera es la falta de facultativos, una situación que, según exponen, se debe a las condiciones de trabajo en el SAS. El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos denuncia la falta de contratos estables “y dignos” en Andalucía, por lo que quienes terminan su formación MIR optan por otras comunidades autónomas que le aportan estabilidad. A ello se suma la falta de cobertura de las bajas, paternales o maternales o de embarazos de riesgo, cada vez más frecuentes. Entienden que debe llegar un sustituto en un máximo de 24-48 horas y terminar con una práctica habitual como es la no cobertura de dichas bajas; eso además de actualizar la plantilla de médicos de familia y pediatras, lo que no se hace desde 2019, “y que repercute directamente en la asistencia a los pacientes”. Reclaman también una equiparación salarial entre los médicos que trabajan en los centros de salud y los que lo hacen en los hospitales.

Entienden que es necesario redimensionar las plazas estructurales en los hospitales adscritos al SAS. Este déficit estructural de personal se ha acentuado también en los antiguos hospitales integrados en la Empresa Pública, como los de Marbella (Hospital Costa del Sol), El Ejido (Hospital de Poniente) o Andújar (Hospital Alto Guadalquivir), “cuya integración no se ha acompañado de una adecuada homogeneización real de recursos humanos”.

Así consta en las demandas por escrito que han entregado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y al consejero de Salud en funciones, Antonio Sanz, en la reunión que mantuvieron en San Telmo en plena crisis por los cribados del cáncer de mama. Un encuentro tras el que el presidente de este órgano profesional, Alfonso Carmona, afirmó a los medios, “es la primera vez que se nos escucha en 14 meses”. Ahora habrá que ver cómo se materializa esta nueva etapa de diálogo que han iniciado los representantes de los médicos y el Gobierno andaluz.

Las listas de espera

Los representantes de los médicos defienden que es urgente implementar medidas para disminuir las listas de espera tanto para pruebas complementarias como de consultas de especialistas hospitalarios sobre todo en programas de detección precoz de cánceres más prevalentes dotando los programas de médicos de la especialidad correspondientes para garantizar la salud de los pacientes.

Los facultativos no comparten el actual modelo de teleconsulta implantado en el SAS, y defienden que es necesario “priorizar la seguridad del paciente, la accesibilidad del mismo al médico especialista de hospital, el respeto a la indicación del médico especialista en medicina de familia, y la continuidad asistencial, tanto del médico especialista de familia como del médico especialista de hospital, manteniendo la atención presencial si es solicitada”.

También señalan problemas en el sistema de citas (BackOffice), porque “dificultan la continuidad asistencial y sobrecargan consultas”.

Asimismo, solicitan la retirada de los indicadores de farmacia inadecuados o restrictivos, especialmente aquellos que condicionan la prescripción médica o interfieren en el juicio clínico. “Los indicadores deben centrarse en resultados en salud, priorizando la calidad asistencial y la seguridad del paciente por encima de criterios meramente económicos”, sostienen.

Sobre los cambios pendientes, el Consejo de Colegios de Médicos pone el foco en los centros de salud, sobre todo en las zonas rurales y de difícil cobertura. Según defendió el presidente de este órgano, Alfonso Carmona, el 90% de las incidencias que presentan los pacientes podrían resolverse en estos centros sanitarios si contasen con el material médico necesario para ello como ecógrafos, equipos para realizar radiografías o laboratorios para realizar análisis. A partir de ahí, sólo se trasladarían al hospital en los casos necesarios.