La cifra de hospitalizados por el accidente de Adamuz baja a 14 tras el alta de dos personas

El número de heridos hospitalizados tras el accidente ferroviario ocurrido el domingo 18 de enero en Adamuz ha descendido este sábado a 14 personas tras recibir el alta dos adultos, uno en el Hospital Universitario Infanta Elena de Huelva y otro en el Hospital Reina Sofía de la capital cordobesa, y tras el fallecimiento este pasado viernes de una de las mujeres ingresadas en la Unidad de Cuidados Incentivos de este último hospital.

Por lo que se refiere a los hospitalizados, según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 111 altas hospitalarias, una de ellas por fallecimiento, mientras que los pacientes que continúan ingresados son 13 adultos y un menor.

En relación a los cambios sobre el parte de este viernes, se ha producido el alta de un adulto que se encontraba ingresado en el Hospital Infanta Elena de Huelva, al tiempo que se ha producido otra alta y una muerte en el Hospital Reina Sofía.

En cuanto a los adultos que se encuentran ingresados, dos de ellos están en la UCI (uno en el Hospital Universitario Reina Sofía y otro en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba); en planta hay un total de once heridos, cinco de ellos en el Reina Sofía; dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva; dos en el Infanta Elena; uno en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y uno en el Hospital Vithas Málaga, mientras que el único menor hospitalizado en planta, por su parte, está en el Reina Sofía de Córdoba.