Carolina España: Una voz dura.. y la rival perfecta contra María Jesús Montero

Cuando Juanma Moreno llamó a Carolina España para ocupar la cartera de Hacienda en su Gobierno de la mayoría absoluta hace dos años hubo cierta sorpresa. Ella ocupaba un escaño en el Congreso por la misma provincia que el presidente de la Junta pero poco más. Nunca había formado parte de su círculo íntimo, ni en Málaga ni ahora que comparten mesa en el Consejo de Gobierno. Es más, no fue precisamente un apoyo cuando Moreno se decidió a dar el salto hacia el liderazgo del PP autonómico allá por 2012.

Ahora la ha elegido como la nueva cara del Gobierno autonómico. Carolina España será la portavoz del renovado Ejecutivo de Moreno además de mantener sus competencias en Economía, Hacienda y Fondos Europeos. ¿Por qué? Este nombramiento tiene varias lecturas y todas confluyen en el actual momento político condicionado por el debate sobre la financiación singular de la Generalitat catalaña.

Cataluña

Juanma Moreno quiere centrar una buena parte de su gestión política en la confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez y la falta de recursos que llegan a Andalucía, y es consciente del flanco débil que suponen las negociaciones con ERC con respecto al resto de España. Basta recordar también que en el debate político que se celebró a finales de junio en el Parlamento, “el Gobierno nos deben 1.500 millones de euros al año” fue el eje central de todo el discurso del jefe del Gobierno andaluz. Porque, además Andalucía no está sola en este debate, hay barones socialistas igual de indignados que el presidente de la Junta de Andalucía.

El agravio comparativo de Andalucía y todas las comunidades con respecto al trato que recibe Cataluña es un mensaje que llega nítido a los andaluces, que llevan años viendo cómo los sucesivos gobiernos centrales siempre se han volcado con esa comunidad autónoma. Sobre todo en asuntos financieros.

Claro que esta no es la única lectura. En plena crisis de liderazgo en el PSOE andaluz, la actual vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es una de las posibles opciones para ser candidata a la Junta dentro de dos años. Carolina España, otra mujer y también responsable de los caudales públicos es, en opinión de Moreno, su mejor arma para tratar de desactivarla. Sobre todo con los datos de la financiación autonómica encima de la mesa y las negociaciones que se prevén en los próximos meses.

Dicho de otro modo, podría ser la mejor baza para desactivar a una posible rival. Y, si había un momento adecuado, desde luego que es ahora.

Juanma Moreno siempre repite en los foros internos y también en algunos públicos, que los votos de su mayoría absoluta son prestados. Con este movimiento pretende que sigan siéndolos.

En clave interna

Claro que dejar de lado su papel en el PP de Málaga sería quedarse sólo con una parte de este movimiento estratégico. Porque Carolina España ha sido también concejala en el Ayuntamiento malagueño y una voz autorizada en la política municipal de su partido. Ha llevado a cabo negociaciones sobre la financiación de los municipios frente a los Gobiernos del PSOE en la Junta y conoce bien la Costa del Sol y Málaga capital.

Hay que tener en cuenta que su alcalde, Francisco de la Torre, está en plena forma pero ya ha cumplido 81 años y tendrá 84 cuando termine este mandato municipal. Urge, pues, buscarle un sustituto para que el ayuntamiento malagueño siga estando en manos del PP.

¿Es la portavocía del Gobierno andaluz un escaparate para el futuro? Es posible. Tanto como que esta posibilidad cierra el camino a otros posibles candidatos. Empezando, por supuesto, por Elías Bendodo. El coordinador general del PP nacional está desubicado en Génova y, como se ha visto en esta remodelación, está ya fuera de la política andaluza. Otra cosa sería que quisiera volver a Málaga en donde siempre le gustó trabajar...

El nombramiento de Carolina España supone la defenestración de Ramón Fernández-Pacheco. El ex alcalde de Almería dejará de ser la cara de la Junta. Su tono moderado, tan parecido al de Moreno, no es ahora el más adecuado. Aunque hay otro factor a valorar ya que lo situaban como el sucesor del presidente andaluz... pero como ya no se va tras su segundo mandato...