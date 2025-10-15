Carolina España asume parte de las competencias de Antonio Sanz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha llevado a cabo este miércoles una reorganización de su Ejecutivo tras la crisis derivada de los fallos en el cribado del cáncer de mama y la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández.

En este nuevo reparto de funciones, Antonio Sanz asume el área de Sanidad, que se incorpora a sus actuales competencias en Presidencia y Emergencias. La medida refuerza su papel dentro del Gobierno andaluz en un momento especialmente sensible para el sistema sanitario público.

Asimismo, la portavoz del Ejecutivo y consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, asume las competencias de Diálogo y Simplificación Administrativa que hasta ahora estaban en manos de Sanz.

Por su parte, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, amplía sus responsabilidades al incorporar las competencias de digitalización, integrando bajo su mando la Agencia Digital de Andalucía (ADA).

Con este ajuste, Moreno consolida a España, Sanz y Paradela como los tres pilares principales de su equipo de Gobierno.

La trayectoria política de Carolina España es amplia. España lleva una década como diputada por Málaga en el Congreso, lo que la convierte en la diputada más veterana por la provincia. España dio el salto a la política nacional en 2011, tras 13 años en el Ayuntamiento de Málaga donde ocupó junto a Francisco de la Torre responsabilidades relevantes, llegando a acaparar varios cargos en un mismo gobierno municipal.

De hecho, en su última etapa en el Consistorio malagueño llegó a hacerse cargo de las Concejalías de Economía, Hacienda y Turismo, además de la Portavocía y la Primera Tenencia de Alcaldía.

Jorge Paradela pasó de gestionar asuntos cerveceros en España y Europa a dirigir durante casi un año el área de Negocios del Sevilla FC a consejero de Industria y Energía de la Junta de Andalucía. Paradela cuenta con una amplia experiencia en el sector privado. Antes de su incorporación al Gobierno andaluz, fue responsable de la estrategia europea de Heineken, desempeñando su labor desde Ámsterdam, ciudad a la que se trasladó junto a su familia. Su trayectoria combina la visión internacional con un profundo vínculo con su tierra natal.