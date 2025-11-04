Balance de los golpes de la Guardia Civil al narcotráfico en Andalucía este octubre: 229 detenidos y 30,5 toneladas de droga intervenidas

La Guardia Civil intensifica sus servicios contra el narcotráfico durante el mes de octubre en el litoral andaluz y el río Guadalquivir

La Guardia Civil ha reforzado sus dispositivos contra el narcotráfico durante el mes de octubre de 2025 en toda la costa andaluza y el cauce del río Guadalquivir, logrando importantes resultados en la lucha contra las organizaciones criminales. Esta campaña intensiva ha culminado con la incautación de casi 30,5 toneladas de diferentes sustancias estupefacientes y cerca de 49.500 litros de combustible destinado a embarcaciones utilizadas para actividades ilícitas.

Coordinado desde la Jefatura de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía, este operativo especial ha integrado unidades marítimas, terrestres y aéreas pertenecientes a distintos cuerpos especializados. Entre ellos destacan los Servicios Marítimos Provinciales de Cádiz y Huelva, el Servicio Aéreo, el Grupo de Acción Rápida (GAR) y diversas unidades de Seguridad Ciudadana de las Comandancias de Huelva, Sevilla y Cádiz, cuya labor preventiva y contacto permanente con la ciudadanía ha resultado fundamental en estos resultados.

El balance de las 23 actuaciones realizadas en territorio andaluz se traduce en la aprehensión de 1.550 kilos de cocaína, 24.700 kilos de hachís y 532 kilos de marihuana. Además, se han requisado 49.315 litros de gasolina que habrían servido para abastecer las embarcaciones semirrígidas utilizadas por las redes de narcotraficantes para sus actividades ilícitas en aguas del sur de España.

Operativos destacados en la costa gaditana

Entre las operaciones más relevantes de este dispositivo especial sobresalen las realizadas los días 17 y 24 de octubre de 2025 en la costa de Chipiona (Cádiz). Gracias a la tecnología del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), los agentes consiguieron frustrar dos importantes alijos de hachís mediante maniobras combinadas por mar y aire, lo que permitió la incautación de 2.700 kilos de esta sustancia y la detención de nueve personas implicadas en estas actividades delictivas.

El material intervenido durante todo el operativo incluye también 22 embarcaciones vinculadas directamente con el tráfico de drogas, entre las que se encuentran cinco de alta velocidad, conocidas popularmente como "narcolanchas". El arsenal confiscado comprende cinco armas cortas y ocho largas, destacando especialmente cinco armas consideradas de guerra por su potencial ofensivo.

Como resultado de esta intensificación de los controles, las fuerzas de seguridad han procedido a la detención de un total de 229 personas acusadas de delitos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes. Estas detenciones suponen un golpe significativo a las estructuras criminales que operan en la zona utilizando la costa andaluza como punto de entrada de drogas hacia Europa.

Estrategia integral contra el narcotráfico en Andalucía

La actuación desarrollada durante octubre de 2025 se enmarca dentro de un plan más amplio de lucha contra el narcotráfico en el sur peninsular, donde la Guardia Civil combina operativos especiales con servicios ordinarios de vigilancia. Este enfoque dual permite mantener una presión constante sobre las organizaciones delictivas, dificultando tanto sus operaciones en el mar como su logística en tierra.

El despliegue realizado ha puesto de manifiesto la importancia de la coordinación entre diferentes unidades especializadas. Los Servicios Marítimos han jugado un papel crucial en la interceptación de embarcaciones cargadas de droga en aguas territoriales, mientras que el apoyo aéreo ha resultado determinante para localizar y seguir a las narcolanchas en su aproximación a la costa.

Por su parte, las unidades terrestres de Seguridad Ciudadana han complementado estas acciones mediante controles en carreteras y caminos rurales, centrados en detectar los vehículos utilizados para el transporte y distribución de la droga una vez que esta ha llegado a tierra firme. Esta estrategia combinada ha demostrado su eficacia al conseguir desarticular varios puntos clave de la cadena logística del narcotráfico.

El narcotráfico en la costa andaluza y el río Guadalquivir

El litoral andaluz y el cauce del río Guadalquivir constituyen zonas estratégicas para las organizaciones dedicadas al narcotráfico debido a su proximidad con el norte de África y sus características geográficas. La cercanía con Marruecos convierte esta región en una puerta de entrada natural para el hachís, mientras que los puertos comerciales de la zona son utilizados para la introducción de cocaína procedente de América Latina.

El río Guadalquivir, con sus múltiples afluentes y caños, ofrece numerosas posibilidades para ocultar embarcaciones y realizar descargas lejos de los puntos más vigilados de la costa. Esta red fluvial permite a los narcotraficantes penetrar hacia el interior del territorio, facilitando la distribución de la droga hacia otras regiones de España y Europa.

La Guardia Civil mantiene un dispositivo permanente de vigilancia en estas zonas, que se intensifica periódicamente con operativos especiales como el desarrollado durante octubre. Estos esfuerzos adicionales buscan romper la sensación de impunidad de las organizaciones criminales y dificultar sus actividades mediante una presión constante y adaptativa.

¿Qué impacto tienen estas operaciones en el mercado de la droga?

Las incautaciones realizadas durante octubre de 2025 representan un importante golpe económico para las organizaciones criminales. Según estimaciones de expertos, el valor en el mercado negro de las 30,5 toneladas de estupefacientes requisadas podría superar los 150 millones de euros, dependiendo de su pureza y del punto de distribución donde se hubieran comercializado.

Además del impacto directo por la pérdida de la mercancía, estos operativos obligan a los narcotraficantes a modificar sus rutas y métodos de trabajo, lo que incrementa sus costes operativos y reduce sus márgenes de beneficio. La intervención de embarcaciones, vehículos y combustible también afecta significativamente a la capacidad logística de estas redes delictivas.

Los expertos en seguridad señalan que la efectividad de estas operaciones no debe medirse únicamente por las cantidades incautadas, sino también por su capacidad para desarticular estructuras criminales y detener a personas en posiciones clave dentro de las organizaciones. Las 229 detenciones practicadas suponen un importante paso en esta dirección, aunque la experiencia demuestra que estas redes suelen tener una gran capacidad de regeneración.

¿Cómo colabora la ciudadanía en la lucha contra el narcotráfico?

El éxito de los operativos contra el narcotráfico no sería posible sin la colaboración ciudadana. En numerosas ocasiones, las investigaciones comienzan gracias a información proporcionada por vecinos de zonas afectadas por estas actividades ilícitas, que alertan sobre movimientos sospechosos o la presencia de personas vinculadas a estas organizaciones.

La Guardia Civil mantiene diversos canales para facilitar esta colaboración, incluyendo líneas telefónicas específicas y formularios en su página web donde cualquier persona puede aportar información de forma anónima y segura. Esta participación ciudadana resulta especialmente valiosa en áreas rurales o poco pobladas, donde la presencia constante de las fuerzas de seguridad es más complicada.

Las autoridades insisten en la importancia de esta colaboración, recordando que el narcotráfico no solo constituye un delito en sí mismo, sino que genera un ecosistema criminal que afecta directamente a la seguridad y calidad de vida de las comunidades donde se implanta, provocando un aumento generalizado de la delincuencia y una degradación del tejido social.