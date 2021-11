Notable incremento de la incidencia del coronavirus en Andalucía durante el fin de semana

Según datos avanzados este lunes en Córdoba por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, Andalucía ha registrado desde el pasado sábado 782 nuevos casos confirmados de Covid-19 -41 más que los notificados ese día-, mientras que en el mismo periodo de tiempo dos personas han muerto en la comunidad a causa de la enfermedad.

En función de los datos actualizados posteriormente por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el mayor número de nuevos contagios se ha registrado en la provincia de Málaga (201), seguida de Sevilla (163), Cádiz (105), Almería (104), Córdoba (64), Huelva (51), Jaén (48) y Granada (46). Los dos fallecidos se han reportado desde la provincia de Málaga.

Por su parte, la tasa de incidencia acumulada de contagios en la región durante los últimos 14 días sigue su ascenso y se sitúa ya en 71,10 casos por cada 100.000 habitantes -5,43 puntos más que la IA del pasado sábado-. En sólo una emana, desde el pasado lunes, la tasa ha subido 26,5 puntos.

Córdoba es la provincia con mayor tasa de IA (110,4), seguida de Huelva (100,9), Málaga (83,20), Almería (82,40), Jaén (73,50), Sevilla (56,40), Cádiz (55,00) y Granada (40,80).

Presión asistencial

En cuanto a la situación hospitalaria en los centros sanitarios de la comunidad, la Consejería de Salud y Familias contabiliza este lunes 208 pacientes con Covid-19 ingresados en hospitales andaluces -dos más que el pasado sábado-, de los cuales 41 reciben tratamiento en una Unidad de Cuidados Intensivos -uno más que ese mismo día-.

Por provincias, la situación hospitalaria actual es la siguiente: Almería (16 hospitalizaciones, nueve en UCI); Cádiz (17 hospitalizaciones, dos en UCI); Córdoba (20 hospitalizaciones, tres en UCI); Granada (19 hospitalizaciones, tres en UCI); Huelva (13 hospitalizaciones, una en UCI); Jaén (22 hospitalizaciones, tres en UCI); Málaga (68 hospitalizaciones, 16 en UCI) y Sevilla (33 hospitalizaciones, cuatro en UCI).

Adopción de medidas restrictivas

Aguirre ha anunciado también que el Comité de Expertos Covid-19 que asesora al Gobierno andaluz en la gestión de la pandemia se reunirá "en los próximos días", entre finales de esta semana y principios de la que viene, dando por hecho que dicho comité propondrá la adopción de "alguna medida" ante la "tendencia clara ascendente en la incidencia acumulada" del coronavirus en Andalucía.

En este sentido, Aguirre ha aclarado que este lunes recibirá "los informes técnicos referentes a posibles peticiones, y los informes jurídicos", que el consejero remitirá "a todo el gabinete y al Comité de Expertos, y entre todos valoraremos cuál es la fecha idónea" para que se reúna dicho comité.

En cualquier caso, según ha argumentado Aguirre, "partimos de una premisa", la de que "tenemos una presión asistencial baja, que nos tranquiliza", pero también "vemos una tendencia clara ascendente de la incidencia acumulada" del Covid-19 en Andalucía, que, por ahora, "no lleva aparejado un gran aumento de la presión asistencial", aunque, según ha previsto el consejero, irá "aumentando poco a poco".

En consecuencia, según ha adelantado, "tendremos que tomar alguna medida y todo eso se valorará" en la reunión del Comité de Expertos, que se producirá "a lo largo de esta semana o a principios de la semana próxima, pero será en los próximos días", y esa será una "reunión para la toma de decisiones" y, teniendo en cuenta los mencionados informes técnicos y jurídicos, "alguna medida habrá que tomar", según ha insistido.

Una de las medidas que estudia la Junta es la obligatoriedad de contar con un carné que acredite la vacunación contra el Covid para poder acceder a centros sanitarios y sociosanitarios, y posiblemente a "eventos multitudinarios y actividades floklorico deportivas", recordando Aguirre que, en su momento, el Gobierno andaluz ya pretendió su implantación, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la "denegó", al no tener entonces toda la población andaluza acceso a la vacunación, "pero ahora mismo en Andalucía el que no se ha vacunado es porque no ha querido", según ha subrayado.

Por eso, según ha señalado Aguirre, "en caso de que lo pidamos, que posiblemente sea una de las peticiones que hagamos al TSJA, no deberían denegarla, ya que el acceso a la vacunación es del 100 por 100 de la población andaluza".

Respecto a si prevé que se adopten en Andalucía para Navidad medidas para prevenir nuevos contagios, el consejero de Salud ha pedido "muchísima prudencia, mascarilla, distancia, ventilación, higiene de manos y ver la evolución que vamos teniendo", si bien, "ahora mismo, teniendo en cuenta la realidad que tenemos, el índice tan alto de vacunación y la incidencia que llevamos, no hay porqué tomar ninguna otra medida".