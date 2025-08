“El autoconsumo no es solo una inversión rentable: es la llave que abre el hogar a la energía inteligente”

El autoconsumo fotovoltaico se consolida como una de las inversiones más racionales y estratégicas en el actual contexto energético. Lejos de ser una opción residual, se presenta hoy como una solución madura, eficiente y con un retorno económico claramente favorable tanto para familias como para empresas. La reciente crisis eléctrica del pasado mes de abril, unida al nuevo marco de subvenciones ya en vigor, ha reactivado el interés ciudadano y empresarial por la energía inteligente, la que habilita hogares y empresas más eficientes, sostenibles e independientes de la red. En este escenario, la propuesta de valor de Quantica, basada en soluciones integrales en electrificación, que combinan almacenamiento inteligente, electrificación del hogar y acompañamiento técnico continuado, cobra un protagonismo renovado. La evolución del sector exige ahora no solo tecnología fiable, sino una visión a largo plazo y una relación sólida con el cliente y es precisamente ahí donde se dibuja el nuevo perfil de las compañías llamadas a liderar esta transición.

Pregunta.-¿Cómo le explicaría a una familia de Andalucía el principal beneficio de pasarse al autoconsumo?

Respuesta.-Yo considero que existen dos motivos fundamentales por los cuales una familia debería optar por el autoconsumo. En primer lugar, desde una perspectiva estrictamente económica, el autoconsumo tiene un efecto directo en el ahorro familiar. Se trata de una de las pocas soluciones disponibles en el mercado que ofrecen una rentabilidad tan alta y sostenida en el tiempo. Estamos hablando de un sistema con una vida útil de hasta 30 años. No existe, a día de hoy, ningún producto financiero que ofrezca un rendimiento similar. En segundo lugar, y no menos importante, el autoconsumo otorga un nivel de independencia energética muy elevado, es decir, permite a las familias producir su propia energía y gestionarla de modo que puedan utilizarla cuando realmente lo necesiten, a un coste prácticamente nulo. Quantica permite una relación mucho más inteligente y beneficiosa con la energía.

P.-¿Qué diferencia presenta Andalucía con respecto a otras regiones en cuanto al aprovechamiento del autoconsumo?

-Andalucía es ya el hub energético no solo con la energía más barata de Europa, puede que del mundo. Desde el punto de vista técnico y económico, los sistemas de autoconsumo en la región ofrecen el mayor rendimiento, menores plazos de amortización y una capacidad de ahorro superior.

P.-¿Cuál es el plazo medio de amortización para una instalación residencial tipo en Andalucía?

R.-Teniendo en cuenta las actuales ayudas y subvenciones, una instalación de autoconsumo con batería inteligente para una familia puede amortizarse en un plazo de entre tres y cuatro años. En términos financieros es una inversión imbatible si consideramos que amortizado el gasto, tu tejado estará generando sólo electricidad y dinero cada uno de los próximos 25 años.

P.-¿Prevé que estos plazos de amortización se mantendrán en los próximos años?

R.-Es probable que los plazos de amortización varíen en función de la disponibilidad y el alcance de las ayudas públicas, pero es clave destacar que el cambio al autoconsumo, en términos tecnológicos, abre nuestro hogar a una relación superior con la energía: más inteligente, eficiente, sostenible y, por supuesto, mucho más rentable. Si reflexionamos por un segundo y pensamos en nuestro hogar como una microempresa, el autoconsumo es un servicio que permite ahorros inauditos, cuidar el entorno y recibir subvenciones y deducciones fiscales extraordinarias. Qué empresa y qué hogar se permitiría renunciar a tan excelente renovación cuando todas las señales invitan a hacerla.

Instalación residencial realizada por Quantica

P.-¿De qué manera ha afectado el reciente apagón nacional a la percepción del autoconsumo por parte de los clientes?

R.-El apagón ha supuesto un cambio significativo en la percepción del valor del autoconsumo y sus posibilidades. Aunque no fue una experiencia positiva para nadie, sí que ha servido para que muchos ciudadanos comprendan la necesidad de contar con soluciones completas. El apagón ha puesto de relieve la importancia clave de incorporar sistemas de almacenamiento y respaldo que nos habilitan para la energía inteligente. Al día siguiente del apagón, recibimos más de 500 solicitudes de clientes interesados en incorporar baterías y backup. El suceso ha acelerado la comprensión de que la solución completa es imprescindible para garantizar la seguridad energética de cualquier hábitat.

P.-¿Podría explicar brevemente la diferencia entre disponer de batería y contar, además, con un sistema de respaldo completo? ¿Y en qué escenarios resulta más relevante esta diferencia?

R.-Si una instalación cuenta con paneles solares y batería, pero no con un sistema de respaldo, entonces se encuentra completamente supeditada al funcionamiento de la red eléctrica. Ante cualquier incidencia o alteración en la tensión de la red, el sistema se desconecta por seguridad. Esto es así porque nuestras instalaciones están interconectadas con la red general, y ante cualquier anomalía, se prioriza la seguridad del sistema. El sistema de respaldo, en cambio, permite que la instalación funcione de forma autónoma, convirtiendo el hogar en una microred independiente. Se trata de un dispositivo de pequeño tamaño y bajo coste, pero con un impacto muy significativo para la autonomía energética. Actualmente, aproximadamente el 70% de nuestras instalaciones se venden ya con batería y backup, porque, sinceramente, ya no tiene sentido técnico ni económico prescindir de ellos.

P.-¿Cuál es la inversión estimada para una familia tipo que desee implementar esta solución completa? ¿Qué nivel de ayuda puede obtener?

R.-Una instalación completa para una familia media, es decir, con paneles, batería y respaldo tiene un coste estimado entre 9.000 y 11.000 euros, dependiendo de las características específicas del sistema. Con las ayudas actuales, especialmente las deducciones fiscales por IRPF, el cliente puede recuperar directamente hasta un 60% de la inversión en su declaración de la renta, lo que supone una devolución de aproximadamente 6.000 euros. Sobre el importe restante, en Andalucía existe la ayuda a la Construcción Sostenible muy orientada a la incorporación de baterías. Sumando ambas, es posible alcanzar un nivel de ayuda superior al 80%. Es decir, de una inversión inicial de 10.000 euros, el cliente podría terminar pagando en torno a 2.000 euros mientras habrá conseguido olvidarse de la factura eléctrica durante tres décadas.

Instalación de Inés Rosales realizada por Quantica

P.-La fusión con Hanwha ha supuesto un impulso operativo. ¿Cómo ha evolucionado este modelo comercial y tecnológico tras esta integración?

R.-Si hacemos una fotografía del mercado energético actual, todos reconocemos fácilmente cuáles son las grandes compañías que operan en él. Si preguntas en la calle qué empresas se dedican a la energía, normalmente se mencionan tres o cuatro grandes grupos, que son los que comercializan y distribuyen tanto electricidad como gas en España. Sin embargo, existe un segundo sector emergente que se escinde del tradicional y concentrado sector energético, uno que considero mucho más interesante y que beneficia mucho más a los usuarios, y que es el que Quantica lidera: la Energía Inteligente, en la que Hanwha es líder mundial.

R.La fusión nos ha proporcionado un potencial enorme, tanto en el ámbito residencial como en el industrial, permitiéndonos ofrecer un servicio integral único en soluciones en energía distribuida.

P.-De cara a la neutralidad energética, o al impulso regulatorio que marca la Unión Europea, ¿qué tecnologías o soluciones emergentes considera que serán especialmente clave para Quantica en los próximos cinco o diez años?

R.-Es, sin duda, una pregunta compleja, pero muy pertinente. Nuestro sector está claramente condicionado por las decisiones regulatorias, tanto a nivel nacional como europeo. La primera tecnología clave que marcará nuestro camino es el almacenamiento energético. Este será el segundo gran paso tras la generación fotovoltaica, y no solo en el ámbito doméstico, sino también en el industrial. La energía solar, como se ha debatido mucho tras el reciente apagón, tiene una eficiencia limitada si no se acompaña de almacenamiento. Generar energía cuando no hay demanda significa desperdiciarla. Pero si se puede guardar y utilizar cuando se necesite, entonces el sistema se vuelve altamente eficiente. Esto ya se ha comprobado en países como Australia o Estados Unidos, donde existen grandes sistemas de almacenamiento que operan con gran eficacia. En España estamos unos años por detrás, pero precisamente por eso ahora es el momento de impulsarlo. Ya existen importantes subvenciones tanto para almacenamiento residencial como industrial, lo que evidencia que esta tecnología será absolutamente determinante en los próximos años. De hecho, en Quantica estamos viendo cómo este cambio ya se está produciendo: actualmente, el 70% de nuestras instalaciones residenciales incluyen batería. Es un dato muy significativo y confirma que este es el camino.

P.-No obstante, el almacenamiento no es la única tecnología emergente en el horizonte, ¿verdad?

R.- Una vez que el cliente dispone de energía prácticamente gratuita gracias a la generación fotovoltaica, esto abre la puerta a una transformación completa de nuestro hábitat. La aerotermia es ya una de las tecnologías que comercializamos vinculada al autoconsumo. Se trata de sistemas de calefacción y climatización eléctricos, que sustituyen otros sistemas más costosos y contaminantes como el gas. También estamos hablando de cocinas eléctricas, termos eléctricos para el agua caliente sanitaria, y en general de todo un ecosistema de soluciones domésticas que permiten abandonar la energía fósil y vivir una realidad con energía inteligente, verde y renovable.

Instalación de Mercagranada realizada por Quantica

P.-¿La fidelización del cliente juega un papel clave en ese crecimiento sostenible?

R.-Sin duda. Una de las cifras que más me sorprendió cuando llegué a Quantica es que más del 50% de nuestras ventas actuales provienen de recomendaciones directas de nuestros propios clientes. Ese dato, si lo extrapolamos a cualquier otro sector, es muy poco habitual. ¿Qué quiere decir esto? Que ponemos muchísimo cuidado en todos los detalles del proceso de instalación, pero también, y esto es clave, en el acompañamiento posterior. No queremos que ningún cliente se sienta abandonado después de instalar su sistema. Sabemos que este tipo de soluciones genera muchas dudas, y es general: no es algo que el usuario medio tenga integrado en su día a día.

R.Desde el momento en que se instala el sistema - paneles, batería, aplicación de monitorización-, pueden surgir preguntas, necesidades de ajuste, peticiones de ampliación... y ahí estamos nosotros. Nos tomamos muy en serio estar presentes siempre que el cliente nos necesite, y además le ofrecemos continuamente nuevas opciones, optimizaciones y soluciones para seguir ampliando o mejorando su instalación. Esa es, en mi opinión, la verdadera clave del éxito de Quantica: no solo ofrecemos tecnología, sino también cercanía, confianza y compromiso a largo plazo.

P.-¿Por qué se habla tanto de “energía distribuida”?

R.-Se habla de energía distribuida porque la lógica y la matriz del sistema han cambiado. Antes, la generación se concentraba en grandes centrales que enviaban la energía a todo el país. Ahora, gracias al autoconsumo, cada persona o familia puede ser un pequeño productor. Por ejemplo, si tienes dos viviendas - una principal y otra vacacional -, puedes instalar paneles en una y aprovechar la energía en la otra. Eso es lo que hacemos en Quantica e Imagina: permitir que el cliente aproveche esa energía de forma inteligente, donde realmente la necesita. Un cliente, por ejemplo, tiene paneles instalados en su casa de Sevilla y en verano, cuando se traslada a Valdelagrana, seguimos compensando la factura gracias a la energía generada en su vivienda habitual. Porque nosotros garantizamos que esa energía solar se valore adecuadamente y que el cliente la aproveche al mejor precio posible.

P.-Y todo esto forma parte de una visión más cercana y duradera con el cliente, distinta a lo que hacían las grandes eléctricas tradicionales.

R.-Exactamente. Cuando llegué a esta casa lo primero que pensé fue en la enorme oportunidad que nos habían dejado las antiguas energéticas en la relación con el cliente. Durante décadas, ese vínculo fue frío, basado únicamente en la dependencia: “Quieres ver la televisión o mantener encendida la nevera? Entonces págame”. Hoy eso ha cambiado por completo. Ya no necesitas casarte con ninguna eléctrica. Puedes ser dueño de tu energía, generar, consumir y gestionar tu propia electricidad. Y lo más interesante es que, en Quantica, simplificando mucho, lo que vendemos es precisamente eso: libertad y control energético. Ofrecemos una relación a largo plazo con el cliente, no basada únicamente en una transacción, sino en una alianza. Y eso nos permite construir relaciones muy sólidas. De hecho, recientemente, tras una instalación, un cliente se dio cuenta en el primer fin de semana de que algo no estaba funcionando correctamente -un cable mal conectado- y contactó con nosotros. Atendimos el problema de inmediato, incluso siendo fin de semana, porque sabemos que, a mayor número de clientes, también habrá más necesidades, pero estamos comprometidos con acompañar, con garantizar que esa electrificación se vive de forma segura, cómoda y rentable. Porque si amortizas la inversión en dos o tres años con subvenciones, el resto del tiempo todo el ahorro es neto. Y cuando el cliente ve que eso funciona, quiere más soluciones, quiere seguir mejorando. Ese es el nuevo paradigma: no solo ofrecer energía, sino ofrecer acompañamiento, evolución y confianza.