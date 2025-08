Asturias vuelve a rechazar la propuesta de financiación de Cataluña "y la de Andalucía"

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha vuelto a referirse a la posición que mantiene él y el Ejecutivo asturiano respecto a la financiación autonómica en defensa de los intereses del Principado. "Yo puedo decir con firmeza que me opongo a la propuesta de Cataluña y también me opongo a la propuesta de Andalucía", dijo. Barbón ha insistido en que Asturias tiene su alianza hecha y ya mostró y tiene una posición definida en materia de financiación que es el acuerdo de 2020 ratificado en el Parlamento, es la declaración de Santiago de 2021 que defienden y firmaron ocho comunidades autónomas.

"Frente a nosotros habrá otras propuestas en materia de financiación que no benefician a Asturias, que no benefician a las comunidades que firmamos la declaración de Santiago y por tanto es antinatural y sería contradictorio que firmáramos esa alianza. No nos vale la propuesta de financiación de Cataluña pero tampoco la de Anadalucía que defiende algo completamente diferente de lo que plantea Asturias y que además nos perjudica mucho", insistió Barbón.

Por ello ha dicho el presidente asturiano que les "sorprende mucho" que aquellos que han votado esta proposición de ley, que lo que hace es ratificar que está plenamente en vigor el modelo de financiación que defiende Asturias desde el año 2020, y la declaración de Santiago del 2021, diga ahora al Gobierno que tiene que llegar a una posición común con Andalucía.

"Nos parece absolutamente sorprendente que el líder de la derecha en Asturias salga con que tenemos que aliarnos con Andalucía, que Andalucía defiende un modelo que en nada beneficia a Asturias y que iría en contra de la declaración de Santiago. Porque Andalucía, por ejemplo, propone que la financiación autonómica se haga sobre todo, y por encima de todo teniendo en cuenta el número de habitantes, sin más", dijo Barbón.

También ha considerado Barbón que el presidente Catalán, Salvador Illa, tiene razón cuando dice que Madrid practica dumping fiscal. Considera Barbón que la madrileña es "una comunidad que absorbe económicamente, que tiene unos beneficios por ese efecto capitalidad que sin duda están encima de la mesa". "Es evidente que lo practica y que le permite jugar fiscalmente a ese dumping fiscal al que hace referencia Salvador Illa y que el Gobierno de Asturias lleva denunciando desde hace tiempo. Nosotros defendemos una armonización fiscal de mínimos en determinados tributos porque Asturias no se puede permitir hacer lo mismo que hace Madrid, porque sencillamente no somos la capital de España", dijo Barbón.

Así ha indicado que "cree que el dumping es evidente" y que el mismo "desde luego perjudica ya no a la comunidad autónoma de Asturias, sino a todas las comunidades, especialmente a las que están más cerca de la Comunidad de Madrid".

Por otra parte Adrián Barbón ha vuelto a lamentar que el PP vaya a votar en contra de la reforma del IRPF aprobada por el Gobierno asturiano, que ha recordado beneficiará a la mayoría y ha incidido en que es una "decepción" escuchar al líder del PP, Álvaro Queipo, decir que "van a votar no sencillamente porque supone subirle los impuestos a quienes ganan más de 175.000 euros en Asturias". "Esto es inaceptable e inasumible. Le pedimos al PP que no bloquee esta reforma para defender los intereses de una minoría".