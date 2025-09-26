“Nuestra apuesta por Andalucía también se refleja en la economía local”

Dia está cerca de todos sus clientes para ofrecerles la mejor experiencia de compra adaptada a sus necesidades.

Gracias a la capilaridad que ofrece la red Día –con más de 500 tiendas en Andalucía, el 20 % de la red nacional–, y a su e-commerce que da servicio al 80 % de la población andaluza, Dia está cerca de todos sus clientes, escuchándolos y conociendo sus necesidades y preferencias para ofrecerles la mejor experiencia de compra adaptada a sus necesidades. Para hablar de Dia y su amplia experiencia en nuestra región, contamos con Alejandra Fragoso, directora Regional de Andalucía Oriental de Dia España; y Raúl Casares, director Regional de Andalucía Occidental de Dia España.

Pregunta.Dia representa ya el 0,7 % del PIB andaluz y el 0,6 % del empleo. ¿Cómo se traduce este dato en la vida diaria de los andaluces y en la competitividad de la región?

Respuesta.Alejandra Fragoso (A. F.). En Andalucía, Dia genera el 0,7 % del PIB de la región y el 0,6 % del empleo. Por provincias, Sevilla lidera la red de tiendas en la región con 110, seguida de Málaga con 91 y Cádiz con 74. De hecho, la provincia sevillana es la tercera con mayor número de establecimientos de Dia en España, solo por detrás de Madrid y Barcelona.

R.Nuestra apuesta por Andalucía también se refleja en la dinamización de la economía local, no solo a través de nuestra operación directa, sino también a través de nuestra red de franquicias que impulsa el emprendimiento y mediante la estrecha colaboración con más de 200 proveedores andaluces, reforzando así nuestro compromiso con el tejido empresarial y la producción regional.

Alejandra Fragoso, directora Regional de Andalucía Oriental de Dia España. / Dia

P.Precisamente, con más de 300 tiendas en franquicia en Andalucía ¿qué papel juega el modelo franquiciado en la consolidación de la red y en la creación de oportunidades para emprendedores locales?

R.Raúl Casares (R. C.). Nuestro modelo de franquicia, por su capilaridad y adaptabilidad, nos permite acercar una compra completa, fácil y asequible, contribuyendo de manera activa a dinamizar las regiones donde operamos. Gracias a nuestra red de franquicias generamos oportunidades para emprendedores locales y contribuimos a la creación de empleo en la región. De hecho, en concreto en Andalucía, generan cerca de 2.000 puestos de trabajo y el 54 % de estas franquicias están lideradas por mujeres.

R.Asimismo, en Dia creemos que el comercio de proximidad no sólo dinamiza la economía, sino que también fortalece el tejido social de los municipios. Más del 30 % de nuestras tiendas franquiciadas en España están presentes en municipios con menos de 10.000 habitantes, y cerca de un centenar operan en localidades con menos de 2.500 personas.

R.Estas tiendas no solo ofrecen acceso a productos de calidad a precios asequibles, también generan empleo y garantizan servicios esenciales. Además, en muchos casos, representan un punto de encuentro y vertebración social en municipios donde cada comercio cuenta.

P.Trabajan con cerca de 200 proveedores locales. ¿Qué estrategia siguen para reforzar ese vínculo con la producción andaluza?

R.A. F. Apostamos por un surtido de máxima calidad que da protagonismo a los alimentos frescos. Nuestros proveedores son una pieza clave en nuestro negocio, son verdaderos aliados estratégicos con los que construimos relaciones sólidas, duraderas y basadas en la confianza mutua. Apostar por el producto nacional no es solo una decisión estratégica, es una muestra firme de nuestro compromiso con el entorno, el desarrollo y emprendimiento local y con una alimentación accesible y de calidad para todos nuestros clientes.

R.Nos apoyamos en una sólida red de proveedores, realizando el 96 % de nuestras compras en España. Esto nos permite ofrecer a los clientes una alimentación accesible y al alcance de todos, con un surtido completo. En Andalucía trabajamos con más de 200 proveedores locales que garantizan la proximidad, la frescura y calidad de nuestros productos y nuestra ambición es seguir fortaleciendo y ampliando esta apuesta por el producto y las empresas andaluzas, no sólo por su inigualable calidad, sino para apostar por el trabajo y talento local.

Raúl Casares, director Regional de Andalucía Occidental de Dia España. / Dia

P.Más de 5.000 empleos directos y 25.000 incluyendo la cadena de valor. ¿Cómo se asegura Dia de que estos puestos contribuyan a la estabilidad laboral y al desarrollo profesional en el territorio?

R.R. C. No nos conformamos con crear nuevos puestos de trabajo, sino que aquellos que creamos sean de calidad. Por ello, a principios de mayo, firmamos un nuevo convenio colectivo con diferentes sindicatos que asegura la estabilidad y la mejora de las condiciones laborales de nuestros empleados, con una subida salarial garantizada a cerca de 14.000 personas de la compañía en España y nuevas medidas sociales y de conciliación para la plantilla.

R.Nuestro objetivo es siempre dinamizar las regiones donde operamos y generar empleo con cada nueva apertura, atendiendo a las necesidades del negocio. En 2024, la actividad de Dia aportó una estimación de cerca de 1.400 millones de euros a la economía regional, un 0,7 % del PIB andaluz. Además, el impacto total sobre el empleo en la región se eleva a cerca de 25.000 personas, lo que supone un 0,6 % del total de ocupados en la comunidad autónoma.

R.A esto se suma el positivo impacto de la compañía sobre la cadena de suministro andaluza que, en términos de valor añadido bruto, asciende a más de 850 millones de euros y el soporte de más de 15.000 empleos en sus proveedores directos y en el resto de la cadena de valor.

P.¿Qué avances ha implementado en materia de logística Dia para mejorar su eficiencia y sostenibilidad en Andalucía, teniendo en cuenta las nuevas necesidades de los clientes?

R.R. C. La logística de Dia ha experimentado una notable transformación en Andalucía. Un ejemplo de ello es nuestro último centro logístico en Sevilla donde se realizó una inversión de 50 millones de euros. El nuevo centro, que se inauguró en mayo, con 53.000 metros cuadrados y una capacidad de 25.000 palets, atiende a 235 tiendas en Sevilla, Cádiz y Huelva, garantizando una respuesta más ágil y efectiva a las necesidades del mercado.

R.En este sentido, para optimizar los procesos, se ha incorporado tecnología de vanguardia que agiliza la preparación de pedidos y aumenta la productividad. Además de la eficiencia, la sostenibilidad es un pilar fundamental en la estrategia logística de Dia. En este sentido, el centro logístico de Sevilla ha sido construido bajo los estándares del sello BREEAM VERY GOOD, e incluye más de 2.000 m² de placas fotovoltaicas para autoconsumo, así como un área específica para la logística inversa y la recuperación de residuos, promoviendo la circularidad.

P.El canal on-line ya llega al 80 % de la población andaluza, incluso a un 40 % de los habitantes de municipios de menos de 10.000 habitantes. ¿Qué supone este servicio en términos de inclusión digital y acceso a la compra?

R.A. F. En Andalucía ya ofrecemos nuestro servicio on-line a más de 6 millones de personas y al 31 % de las localidades de menos de 10.000 habitantes. La combinación de la gran capilaridad de las tiendas físicas de barrio con el alcance de nuestro canal on-line garantiza una accesibilidad geográfica y socioeconómica a un surtido equilibrado, completo y de máxima calidad, permitiendo que incluso en zonas con baja densidad de población, donde la oferta comercial puede ser limitada, los clientes puedan realizar su compra de manera fácil y cómoda.

R.Asimismo, esta unión entre nuestra pata digital con la física nos permite ofrecer entregas en el mismo día (o al día siguiente), y en menos de una hora en las principales ciudades, lo que asegura que Dia pueda llevar su propuesta de valor a un mayor número de hogares. Esto refuerza el compromiso de la compañía con la proximidad, el ahorro y la calidad, sin importar a ubicación del cliente.