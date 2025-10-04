El año hidrológico deja casi mil hectómetros cúbicos en la cuenca del Guadalquivir

Aunque el año hidrológico comenzó con el arrastre de la sequía que lastró a los anteriores, ha terminado de la mejor manera posible. Según las cifras del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca del Guadalquivir consultadas por este periódico, las lluvias de la pasada primavera permitieron paliar el déficit con el que se encaró el comienzo del año hidrológico cifrado en 342 hectómetros cúbicos menos que en 2024 y no sólo recuperarlo, sino terminar el mismo con 976 por encima de lo que se cerró el pasado ejercicio.

Ayer, el volumen de agua embalsada en los 49 embalses que gestiona la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), alcanzó los 3.386 hectómetros cúbicos, lo que corresponde a un 42,11% de su capacidad total, mientras que el año hidrológico iniciado el 4 de octubre de 2024, comenzó con 2.410. Esta última cifra se encontraba muy por debajo de la media histórica de los últimos diez ejercicios, que llegaba hasta los 3.206 hectómetros cúbicos, mientras que el volumen de recursos hídricos con los que se ha clausurado este año está muy por encima de la media de la última década. En concreto, 522 hectómetros cúbicos por encima.

Buena parte de este más que notable balance del año en la cuenca del Guadalquivir, la tienen los episodios de lluvias que se vivieron en octubre del año pasado, en enero de este y, especialmente, los registrados entre el 8 y el 19 de marzo. En esos apenas diez días, los embalses del Guadalquivir recibieron más de 1.200 hectómetros cúbicos de agua, al pasar de 3.325 hectómetros cúbicos almacenados a más de 4.523.

El máximo de recursos se alcanzó el pasado 10 de mayo, cuando se llegó hasta rozar los 5.000 hectómetros cúbicos de agua almacenados (4.935). Desde entonces, los pantanos han perdido agua de manera continuada hasta contabilizar cinco meses seguidos sin aportaciones de precipitaciones en toda la comunidad autónoma de Andalucía.

Un buen ejemplo lo constituye el comportamiento de los embalses de la cuenca la última semana, cuando se han dejado más de 39 hectómetros cúbicos, al pasar de 3.422 a 3.383 en los últimos siete días. Pasados los días de la temporada alta turística, con el abastecimiento a un contingente de población estacional que multiplica los habitantes en algunas zonas de Andalucía, las necesidades de desembalse se quedan en poco más de 6 hectómetros cúbicos diarios, aunque las altas temperaturas que se registran hacen que sea necesario añadir otro medio hectómetro más como consecuencia de la evaporación.

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Gloria Martín, aseguró ayer que los sistemas de abastecimiento que dependen de la Confederación tienen garantizado el suministro de agua para consumo humano durante, al menos, los próximos tres años. En este sentido, ayer mismo la presidenta de la CHG, en el cargo desde el pasado mes de julio, recordó que la situación de los embalses andaluces sigue siendo delicada, con niveles por debajo del 50% de su capacidad. Sin embargo, sí quiso destacar que la campaña de riego de este año se ha desarrollado con relativa normalidad gracias a la planificación previa y a la responsabilidad de los agricultores.

Campaña de riego

En este sentido, recordó cómo en abril, la Comisión de Desembalse autorizó la puesta en riego de 1.200 hectómetros cúbicos en el Sistema de Regulación General, lo que permitió una dotación casi plena a los cultivos. Finalmente, se han consumido unos 1.100 hectómetros, una cifra inferior a la autorizada, gracias al esfuerzo de ahorro por parte del sector agrícola. “El 80% del regadío andaluz ya está modernizado y los agricultores han planificado cultivos menos exigentes en agua para garantizar la viabilidad de la campaña”, subrayó la responsable de la principal cuenca andaluza.

La responsable de la CHG anunció además que el organismo autorizó un desembalse adicional de 50 hectómetros para el mes de octubre. Esta medida pretende cubrir las necesidades de cultivos en el inicio del otoño, ante la falta de lluvias registradas a lo largo de los meses de septiembre y en lo que llevamos de octubre.