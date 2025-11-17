Andalucía supera las 46.000 vacunaciones contra la gripe en el primer miércoles sin cita

Un total de 46.954 andaluces recibieron la vacuna contra la gripe durante la primera jornada de 'Miércoles sin cita' celebrada el pasado 12 de noviembre en los 580 puntos habilitados por toda la comunidad autónoma. Esta cifra supone un incremento del 15,8% respecto a la misma jornada del año anterior, según ha informado este lunes el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante su visita al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería. Especialmente significativo resulta el aumento del 31,6% registrado entre los adultos menores de 60 años, lo que evidencia una mayor concienciación sobre la importancia de la inmunización contra las infecciones respiratorias.

Antonio Sanz ha destacado "el éxito de esta iniciativa" y ha realizado un nuevo llamamiento a la vacunación, señalando que es "clave para proteger a la población más vulnerable ante las infecciones respiratorias". El consejero ha recordado que el Gobierno andaluz está trabajando intensamente para incrementar la cobertura entre la población diana, prueba de ello es el aumento del 31% en los centros con horario de tarde durante estos 'Miércoles sin cita', alcanzando ya los 276 puntos en toda la comunidad. Tras esta primera jornada sin cita, Andalucía ha logrado que 1.280.651 ciudadanos hayan recibido ya la vacuna antigripal, lo que representa una cobertura del 35% del grupo objetivo.

Avance de la campaña por provincias y grupos de población

La distribución provincial de la vacunación muestra un avance significativo en todas las áreas de Andalucía. Sevilla lidera el número de inmunizados con 296.727 personas vacunadas contra la gripe hasta la fecha, seguida de Málaga con 216.572, Granada con 156.945 y Cádiz con 156.137. Les siguen Córdoba (145.445), Jaén (126.083), Almería (108.106) y Huelva (74.636), completando así el mapa de cobertura regional que alcanza ya más de 1,2 millones de andaluces protegidos frente a la gripe estacional.

En lo que respecta a los grupos prioritarios, 840.567 andaluces mayores de 60 años han recibido ya la vacuna contra la gripe, lo que supone una cobertura del 37,9%. Paralelamente, 370.886 personas mayores de 70 años se han inmunizado también contra la Covid-19, alcanzando el 29,8% de este grupo poblacional. Los datos son especialmente positivos entre los mayores de 80 años, donde la cobertura frente a la gripe alcanza ya el 60% con 273.229 vacunados, mientras que la inmunización contra la Covid-19 llega al 37,2% con 187.963 dosis administradas.

Las residencias de mayores representan otro de los puntos fuertes de la campaña, con unos niveles de protección que el consejero ha calificado como "un dato que invita al optimismo". En estos centros se ha logrado una cobertura del 87,8% contra la gripe (31.686 dosis) y del 79% frente al Covid (28.482 dosis), consolidando la protección de uno de los colectivos más vulnerables ante las infecciones respiratorias.

Profesionales sanitarios y próximas jornadas sin cita

La respuesta del personal sanitario y sociosanitario también ha sido significativa, con 44.366 profesionales ya vacunados contra la gripe, lo que representa el 31,8% del colectivo. Antonio Sanz ha agradecido tanto a los ciudadanos que han acudido a vacunarse como "a todo el personal sanitario y no sanitario que participa en esta campaña de vacunación de la gripe en la que hemos previsto que se vacunen más de 1,7 millones de andaluces".

Para las próximas jornadas de 'Miércoles sin cita', la Junta de Andalucía ha habilitado un total de 580 puntos de vacunación distribuidos por toda la comunidad: 53 en Almería, 69 en Cádiz, 37 en Córdoba, 51 en Granada, 39 en Huelva, 75 en Jaén, 117 en Málaga y 139 en Sevilla. Estos centros estarán disponibles para todos los grupos diana, así como para los convivientes de personas mayores de 60 años, menores de 5 años, embarazadas y pacientes con patologías crónicas.

Para facilitar el acceso a esta información, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha habilitado una página web específica donde consultar los puntos y horarios de vacunación: https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/vacunas/vacunacion-gripe-y-covid-19/puntos-de-vacunacion-sin-cita. Además, como novedad en la campaña 2025, el SAS comenzará a enviar mensajes SMS recordatorios a la población diana pendiente de vacunación, reforzando así la comunicación sobre la importancia de protegerse frente a las infecciones respiratorias.

Medidas preventivas complementarias y inversión sanitaria

Junto a la vacunación, la Consejería de Sanidad recuerda que existen medidas preventivas complementarias fundamentales para reducir la transmisión de virus respiratorios. Entre ellas destacan el uso de mascarilla en situaciones de riesgo, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo o con el codo, y el lavado frecuente de manos como barrera eficaz frente a la propagación de los virus.

La actual campaña de vacunación antigripal cuenta con una inversión de 23,67 millones de euros por parte de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, lo que refleja el compromiso del Gobierno andaluz con la prevención sanitaria y la protección de la salud pública. Este esfuerzo presupuestario permite mantener una red de centros de vacunación que cubre todo el territorio andaluz, con especial atención a facilitar el acceso mediante las jornadas de vacunación sin cita previa.

Campaña de vacunación antigripal en Andalucía

La campaña de vacunación contra la gripe estacional constituye una de las principales estrategias preventivas del sistema sanitario andaluz. Iniciada a principios de otoño, se prolonga durante los meses de mayor circulación de virus respiratorios, coincidiendo con la llegada del frío y el aumento de la vida en espacios cerrados. La iniciativa 'Miércoles sin cita' representa una apuesta innovadora por facilitar el acceso a la inmunización, eliminando barreras burocráticas y ampliando horarios, incluyendo la atención vespertina.

Los resultados de años anteriores confirman que este modelo de vacunación flexible ha contribuido significativamente al incremento de las coberturas, especialmente entre personas activas laboralmente que encuentran dificultades para acudir a citas programadas en horario convencional. Para 2025, el objetivo establecido por la Consejería es superar los 1,7 millones de andaluces vacunados frente a la gripe, consolidando así la tendencia positiva iniciada en los últimos años.

¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe?

Los grupos prioritarios para la vacunación antigripal incluyen a todas las personas mayores de 60 años, pacientes con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, residentes en centros de mayores o con discapacidad, profesionales sanitarios y sociosanitarios, y cuidadores de personas vulnerables. También se recomienda la vacunación para trabajadores de servicios esenciales y para convivientes de personas pertenecientes a los grupos de riesgo.

La evidencia científica demuestra que la vacunación anual sigue siendo la medida más efectiva para prevenir la gripe y sus complicaciones, reduciendo significativamente las hospitalizaciones y fallecimientos asociados a esta infección respiratoria. Los expertos sanitarios insisten en que, incluso en personas jóvenes y sanas, la vacunación contribuye a la protección comunitaria, especialmente de los más vulnerables, a través del denominado efecto de inmunidad de grupo.