Andalucía ya suma 14 mujeres asesinadas por violencia machista, cuatro más que el año anterior

La violencia machista continúa golpeando Andalucía, y en lo que va de 2025, 14 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas, cuatro más que en todo el cómputo de 2024, cuando se registraron diez víctimas mortales en la comunidad al cierre del año. De este modo, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha presidido este martes una reunión de análisis de los casos, convocada a petición del Ministerio de Igualdad, en la que han participado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, los máximos responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la comunidad y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López. Durante el encuentro se han estudiado de forma individualizada los 14 asesinatos machistas confirmados, revisando hechos, antecedentes y circunstancias desde distintas perspectivas con el objetivo de extraer conclusiones que permitan mejorar la prevención y la protección de las víctimas.

Refuerzo de los mecanismos

Fernández ha expresado su “máxima preocupación” por el incremento de mujeres asesinadas y ha subrayado la necesidad de reforzar los mecanismos de coordinación institucional y ampliar la red de seguridad en el entorno más cercano a las víctimas. En este sentido, ha insistido en la importancia de incrementar el número de municipios integrados en el sistema Viogén, al tratarse de la administración más próxima y con mayor capacidad para detectar situaciones de riesgo de forma temprana. Actualmente, 288 de los 785 municipios andaluces forman parte de esta red, lo que representa el 36% del total.

Andalucía seguida de Cataluña (5), Madrid y la Comunidad Valenciana (4 en ambos casos). Un mapa territorial que vuelve a demostrar que la violencia de género no es un fenómeno aislado ni excepcional, sino un problema estructural que atraviesa comunidades, contextos y clases sociales. El balance anual deja además un dato especialmente revelador: el 78,7% de las mujeres asesinadas este año —37 de las 47 víctimas— no había denunciado previamente a su agresor. Una constante que se repite año tras año y que cuestiona la eficacia de un sistema de protección que sigue llegando tarde para demasiadas mujeres.

Esta realidad refuerza la necesidad urgente de políticas públicas centradas en la educación feminista, la detección precoz de la violencia y el acompañamiento integral de las víctimas más allá del ámbito judicial, con redes comunitarias capaces de identificar el riesgo antes de que sea irreversible. El foco, insisten las expertas, debe situarse en el agresor y en la prevención, y no en la conducta o las decisiones que hubieren tomado las mujeres asesinadas.

El Gobierno recuerda que el teléfono 016 ofrece información, asesoramiento jurídico y atención psicológica especializada las 24 horas del día, todos los días del año, y que también está disponible el WhatsApp 600 000 016 y el correo 016-online@igualdad.gob.es. Estos servicios no dejan rastro en la factura y atienden en 52 idiomas, además de contar con recursos adaptados para personas con discapacidad.