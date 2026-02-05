Andalucía retoma las clases presenciales este viernes salvo en las zonas afectadas por desalojos o inundaciones

Desalojos por inundaciones en Écija y Lora del Río

La actividad lectiva presencial se retomará este viernes, 6 de febrero, en Andalucía, aunque no lo hará de forma generalizada debido a los efectos del temporal. Las clases permanecerán suspendidas en aquellos municipios y centros educativos donde persisten riesgos para la seguridad, problemas de acceso o daños en las instalaciones, según ha informado la Junta de Andalucía.

La suspensión afecta a todos los centros educativos de numerosos municipios y, de manera parcial, a centros concretos de distintas localidades, como medida preventiva mientras se evalúa la evolución de la situación.

Municipios y centros con suspensión de la actividad lectiva

CÁDIZ

La suspensión afecta a todos los centros educativos de los siguientes municipios:

Alcalá del Valle, Algar, Algeciras, Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, Castellar de la Frontera, El Bosque, El Gastor, El Puerto de Santa María, Espera, Grazalema, Guadiaro, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los Barrios, Olvera, Palmones, Prado del Rey, Puerto Serrano, San Martín del Tesorillo, San Pablo de Buceite, San Roque, Setenil de las Bodegas, Tarifa, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara.

Además, se suspende la actividad lectiva en centros concretos de:

Chiclana de la Frontera : CEI Caramelos, CDP San Agustín, CEIP El Trovador, CEIP Las Albinas, CEPer Dionisio Montero.

: CEI Caramelos, CDP San Agustín, CEIP El Trovador, CEIP Las Albinas, CEPer Dionisio Montero. Jerez de la Frontera y pedanías :

: CEIP Gloria Fuertes, EI Rocinante, CEIP Lomopardo, CEIP La Ina (La Ina), CEIP Guadalete (El Torno), CEIP Virgen del Mar (El Portal), CEIP Barca de la Florida, EI El Paje, IES Vega del Guadalete, SEP Bucharaque (La Barca de la Florida), CEIP Nueva Jarilla y SEP Nueva Jarilla, CEIP Torrecera y SEP Torrecera, CPR Laguna de Medina (Rajamancera), CEIP Pablo Picasso (Estella del Marqués), CEIP Cuartillos y SEP La Paz, CEIP Gibalbín y SEP Gibalbín, CEIP La Arboleda (San Isidro del Guadalete).

Barbate: CEIP Francisco Giner de los Ríos y EI La Traiña.

GRANADA

Suspensión en todos los centros de:

Iznalloz, Loja y anejos, Zagra, Huétor Tájar, Quéntar, Río Frío, Montillana, Benalúa de las Villas, Fuente Vaqueros, Campotéjar, Dehesas Viejas, Pinos Genil, Cenes de la Vega, La Peza, Villanueva del Mesía, Dúdar, Deifontes y Güejar Sierra.

CÓRDOBA

Suspensión total en Alcolea.

Cierre de centros concretos en:

Castro del Río : CEE María Montessori.

: CEE María Montessori. Córdoba : CEIP Guillermo Romero y CEIP Santos Mártires.

: CEIP Guillermo Romero y CEIP Santos Mártires. Lucena : IES Sierra de Aras y CEIP Ntra. Sra. del Carmen.

: IES Sierra de Aras y CEIP Ntra. Sra. del Carmen. Palma del Río : CEIP San Sebastián y EI Vicente Nacarino.

: CEIP San Sebastián y EI Vicente Nacarino. Puente Genil: CEIP Dulce Nombre y CEIP Miragenil.

JAÉN

Suspensión total en: Aldeaquemada, Iruela, Mogón, Coto Ríos y Espeluy.

Centros afectados en:

Linares : IES Cástulo y EOI Carlota Remfry.

: IES Cástulo y EOI Carlota Remfry. Jamilena : CEIP Padre Rejas.

: CEIP Padre Rejas. La Carolina : CEIP Manuel Andújar.

: CEIP Manuel Andújar. Orcera: IES Gandhi.

MÁLAGA

Suspensión en todos los centros de:

Periana, Casares, Alcaucín, Carratraca, Algatocín, Alpandeire, Ardales, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, El Burgo, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Montecorto, Montejaque, Parauta, Pujerra, Ronda y Serrato.

Centros concretos en:

Secadero (Casares) : CEIP Los Almendros.

: CEIP Los Almendros. Manilva: IES Las Viñas.

SEVILLA

Suspensión total en Écija.

Centros afectados en:

Algámitas : CEIP Andalucía “Francisco Soria”.

: CEIP Andalucía “Francisco Soria”. El Castillo de las Guardas : CEIP Peña Luenga.

: CEIP Peña Luenga. Benacazón: IES Virgen del Rosario.

Desde la administración se insiste en que estas medidas tienen carácter preventivo y se mantendrán mientras persistan las condiciones de riesgo, agradeciendo de nuevo la colaboración y responsabilidad de la ciudadanía ante una situación de emergencia que continúa siendo evaluada.