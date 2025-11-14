Andalucía relata el primer cuarto del siglo en 25 conversaciones

Los movimientos que ha dado el planeta en los últimos 25 años, los primeros del siglo XXI, han dado de sí para muchas vueltas y no pocos revueltos. Hay voces que señalan además un punto de inflexión definitivo: la aparición de Internet y sus consecuencias. Nada es igual desde entonces. Más que vuelta, vienen a decir quienes entienden, desde entonces el planeta gira hecho un revoltijo.

El devenir del mundo a lo largo de este primer cuarto de siglo, analizado por un cuarto de centena de andaluces acreditados, es lo que ha pretendido el periodista y escrito jerezano Manuel Bellido con el libro 25 de 25. Conversaciones sobre el primer cuarto del siglo XXI (Fundación José Manuel Lara), un volumen que disecciona el curso de la historia mediante la exploración del “lado humano” de los entrevistados.

El texto ha reunido a una pléyade de andaluces que, aunque retirados de la primera plana algunos de ellos, ejercen como fuerzas vivas en la región: los cuatro últimos presidentes de la Junta de Andalucía, incluido el actual (Juanma Moreno, Susana Díaz, José Antonio Griñán y Manuel Chaves), políticos en activo o retirados (María Jesús Montero, Javier Arenas, Francisco de la Torre, Carmen Calvo, Teófila Martínez y Fátima Báñez) empresarios de renombre (José Joly, Francisco Martínez-Cosentino, José María Pacheco y Ana Alonso Lorente), representantes de la patronal y de los trabajadores (Javier González de Lara, Santiago Herrero y Francisco Carbonero), ex banqueros (Braulio Medel y Antonio Pulido), representantes de las letras (Santiago Muñoz Machado) y las artes (José Antonio Morante, Sara Baras, Antonio Banderas) y periodistas (Álvaro Ybarra y Carlos Herrera).

Este tiempo se ha desenvuelto con hitos como la mencionada irrupción de Internet y la globalización como fuerzas telúricas; el terrorismo yihadista, la crisis financiera, la pandemia y la invasión de Ucrania como jalones internacionales; o la aprobación del Estatuto de Andalucía como acontecimiento político regional. Sobre esto y sobre lo demás han departido estos 25 andaluces principales en 25 conversaciones cercanas y reflexivas, en un conjunto de relatos de diván.

El libro se presenta el 27 de noviembre en el Teatro Cajasol de la calle Chicarreros de Sevilla (19:00).