Andalucía reclama una conferencia sectorial para conocer las medidas del Gobierno frente a los aranceles de Trump

El consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha reclamado este lunes la convocatoria "urgente" de una conferencia sectorial para que el Gobierno central explique las medidas impulsadas ante los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos agroalimentarios españoles. En declaraciones a los medios en Almería, Fernández-Pacheco ha asegurado que lleva "pidiendo desde hace dos semanas la celebración de una conferencia sectorial" porque considera "lógico" que los consejeros de Agricultura puedan conocer "por boca del ministro" cuáles son esas actuaciones dirigidas a apoyar al sector. "La única fuente de información que tenemos hasta ahora es la prensa y, según se desprende de las noticias leídas, para los agricultores en principio parece que no viene ninguna ayuda", ha advertido.

"Desde luego no seré yo el que contribuya a generar la más mínima polémica con un asunto tan sensible y que preocupa tanto a la gente, pero insisto, llevamos dos semanas pidiendo la convocatoria urgente de una conferencia sectorial, no para pedirle nada al ministro, sino simplemente para que nos explique las medidas", ha incidido. "Una vez que conozcamos esas medidas para el mundo de la agricultura podremos articular las nuestras, ¿no? Pero lo cierto es que no las conocemos hasta ahora", ha reiterado.

El titular andaluz de Agricultura ha subrayado que "desde la Junta de Andalucía se viene trabajando desde el primer minuto" en dos líneas: "analizar primero cuáles podrían ser las consecuencias de estos aranceles y en segundo lugar para articular medidas de la mano de los diferentes sectores". En este sentido, ha recordado que "el propio presidente de la Junta de Andalucía ya la semana pasada reunión y convocó la mesa de diálogo social en la que está la patronal y están los principales sindicatos, UGT, Comisiones Obreras, para hablar de este tema" y que su departamento ha convocado "hasta dos veces a lo largo de los últimos días la mesa de interlocución agraria con todas las organizaciones".

Fernández-Pacheco ha señalado que "las noticias cambian cada día" y ha repasado cómo ha evolucionado la información sobre los aranceles: "Recordarán ustedes la incertidumbre que teníamos al principio de no saber cómo se iban a materializar esos aranceles, cuál iba a ser su alcance, luego conocimos que iban a ser del 20 %, luego hemos conocido que no, que los tendremos del 10 % para los próximos tres meses". "En un escenario así creo que lo importante es mandar un mensaje de tranquilidad a los sectores y lo mejor que podemos hacer para contribuir a esa tranquilidad es hablar y dialogar, y eso es lo único que le estamos pidiendo al Gobierno", ha indicado.