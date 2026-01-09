Andalucía recibirá 4.850 millones de euros más con el nuevo sistema de financiación autonómica, es más que la cantidad que irá a Cataluña y supera la cifra que solicitaba el Parlamento andaluz. El nuevo modelo, no obstante, incluye tantas novedades que habrá que ver cómo funciona a medio plazo, en el caso de que se apruebe en el Congreso, para hacer una evaluación real.

Habrá más dinero para las comunidades autónomas - 20.900 millones de euros más en 2027-, menos diferencias entre lo que reciben por habitante, pero con ciertos matices que beneficiarán a Cataluña, como la posibilidad de cobrar por el IVA que facturen sus pequeñas empresas y no por el consumo de sus habitantes. La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha presentado este viernes su propuesta de nuevo Sistema de Financiación Atonómica (SFA), que también contiene interesantes matices para Andalucía, como una nueva formulación del Fondo de Compensación Interterritorial.

Otras estás más emboscadas. En el cálculo de la población ajustada, que es el critero básico del reparto general, se incuye ahora el número de parados sin prestación, que beneficia a comunidades como Andalucía en caso de recesión económica.

En uno de sus pasos políticos más arriesgados, Montero, que también es la candidata del PSOE a las elecciones andaluzas, hace un juego de equilibrios en el que no desaira a sus aliados de ERC, a la vez que introduce ciertos factores que garantizan un buen trato a Andalucía. No obstante, hay que hacer dos aclaraciones. La primera es que el sistema no cuenta con el apoyo de ninguna de las comunidades del PP y que, por tanto, necesita el respaldo de ERC y Junts para ser aprobado. Y segundo, que las estimaciones de mayores fondos tienen en cuenta las previsiones al alza de recaudación.

Solidaridad entre territorios y aporte del Estado

Con el nuevo modelo, la diferencia de financiación entre las comunidades pasará de los 1.500 euros por habitante actuales a los 477 euros por habitante, aunque hay un factor que lo aumenta. Con la reforma ninguna comunidad recibirá menos dinero que en la actualidad, incluida Cantabria, que es la más beneficiada. Para que ni Cantabria ni Extremadura, las mejor situadas ahora, no pierdan posiciones, el Gobierno les aportará 400 millones de euros más. Con este añadido, las diferencias entre la mejor y la más baja no superará los 700 euros.

El nuevo SFA rompe con el modelo anterior de los fondos. Básicamente, se calcula la capacidad tributaria por habitante de cada comunidad autónoma y a cada una de éstas se le aporta más fondos de una bolsa común hasta reducir la diferencia a un 75%. Con ello se consigue una nivelación que se mejora un poco más con la aportación del Estado de 19.000 millones de euros. Es decir, hay una primera nivelación entre comunidades, denominada horizontal, y otra vertical desde el Estado.

Para la bolsa de tributos que recibirá cada comunidad, el Estado le entregará a las comunidades el 55% de su recaudación en IRPF (ahora es el 50%) y el 56,5% del IVA (ahora es el 50%). Ahora bien, el Gobierno permitirá a cada comunidad que cobre por el IVA que se abona en cada territorio o por el que facturan las pymes residenciadas en su región. Esta ha sido una petición que se ha demadado desde Cataluña, donde hay muchas empresas domiciliadas que venden en el resto del territorio.

Además, las comunidades podrán financiar las competencias no homogénas con un mayor porcentaje de recaudación de IVA. Por ejemplo, la competecia de prisiones, que la tiene Cataluña, o la de su Policía, se financian con unas transferecias del Estado, y a partir de ahora se podría hacer con una participación mayor en el IVA.

Ordinalidad

El modelo no incluye la ordinalidad para todos, pero se la garantiza a Cataluña. Es decir, Cataluña, que es la tercera en aportación por habitante, será la tercera en recibir por habitante. Sin embargo, Madrid, que es la que realiza esa aportación, no tiene garantizada la primera posición. Montero ha dicho que el modelo "tiende a la ordinalidad", aunque no para todas.

Las dos nivelaciones, entre territorios y la que aporta el Estado, alcanzan el 98% del modelo. El otro 2% corresponde a un fondo para luchar contra el cambi climático, que en un 75% irá a parar a las comunidades con costas mediterráneas, que están siendo muy afectadas por temporales y procesos erosivos. Este fondo beneficia tanto a Cataluña como a Andalucía, y es muy repesentativo del diseño que ha querido hacer María Jesús Montero. El resto es una aportación extraordinaria del Estado, de 400 millones de euros, para que Cantabria y Extremadura no ingresen menos dinero que en la actualidad.

Además de ello, Montero ha explicado que reformará el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) para beneficiar a las comunidades con menos recursos. EL FCI no forma parte del modelo de financiación, pero está recogido en la Constitución y, hasta ahora, ha tenido muy poco desarrollo.

El modelo no incluye la petición independentista de creación de un cupo catalán, no se contempla en esta ley la recaudación del IRPF ni del IVA por parte de Cataluña, pero eso no significa que el Gobierno lo haya rechazado, sino que formaría parte de una ley distinta.

El SFA se debe aprobar en el Congreso por la mayoría absoluta, por lo que son necesarios los síes de ERC y de Junts.