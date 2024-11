Andalucía pone deberes a la nueva ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, a los pocos minutos de ser nombrada

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha pedido este viernes a la nueva ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, "que impulse el gran Pacto Nacional por el Agua que permita compatibilidad la sostenibilidad ambiental con el desarrollo socioeconómico que nuestros territorios necesitan".

Fernández-Pacheco ha señalado que "el agua no entiende ni de políticas ni de fronteras entre territorios y no podemos seguir utilizándola para confrontar, ya que no tiene ni un solo beneficio y sí muchos perjuicios para todos".

A este respecto, el titular del ramo ha asegurado que es fundamental buscar "un lugar común en el que la política de agua se entienda desde la solidaridad y generosidad entre territorios para, entre todos, seguir creciendo como sociedad". Por tanto, ha dicho que urge la aprobación de un Pacto Nacional del Agua "para garantizar la sostenibilidad del agua en España".

Asimismo, el consejero de Agricultura ha insistido en la necesidad de apostar por la colaboración público-privada para multiplicar fondos y facilitar el cumplimiento de los objetivos en materia de aguas. Por ello, ha puesto de ejemplo empresas europeas y españolas del sector lideran grandes proyectos hidráulicos que se ejecutan en estos momentos, como es el caso de la puesta en funcionamiento de la desaladora de Mar de Alborán con Aqualia, empresa que ha comprado esa infraestructura y la ha rehabilitado.

En cuanto a los principales proyectos que el Gobierno andaluz está llevando a cabo en materia de agua ha recordado que se han aprobado cuatro decretos de sequía con actuaciones superiores a los 500 millones de euros y que actualmente están en marcha 141 obras hidráulicas, 51 en licitación y cientos de proyectos que están tramitándose.

Según la planificación y objetivos del Gobierno andaluz, Fernández-Pacheco ha puesto en valor la importancia de incrementar agua regenerada en Andalucía. "Hasta la fecha se ha podido incrementar casi por cuatro el volumen de agua regenerada, de 17 hm3 a 70 hm3 y el objetivo para 2027 es poder ampliar este volumen a 180 hm3 a través de la Estrategia Andaluza de Recursos Hídricos No Convencionales", ha abundado.

La UE juega un papel fundamental

Por último, ha alabado el papel fundamental que juega la Unión Europea en la gestión del agua en España, como es el caso de la Directiva Marco del Agua, gracias a la cual ha reconocido que se han logrado avances significativos en la mejora de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas y se ha promovido la gestión integrada de los recursos hídricos.

Asimismo, el consejero de Agricultura ha insistido en que "también es clave la inversión de la Unión Europea en infraestructuras hidráulicas en España y, de manera prioritaria en Andalucía, tal y como ha reclamado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, puesto que es una región que por su ubicación y su singularidad no es ajena a los efectos del cambio climático".