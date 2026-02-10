Andalucía pedirá hoy al Gobierno la gestión compartida de los aeropuertos

El Gobierno andaluz pedirá este martes al ministro de Turismo, Jordi Hereu, la gestión compartida de los aeropuertos de la comunidad autónoma, con el fin de defender "los intereses reales del territorio" y trabajar en el objetivo de la desestacionalización del turismo y la desconcentración de la demanda en determinados meses del año. Y no es una petición exclusiva porque trece comunidades gobernadas por el PP harán el mismo planteamiento en la Conferencia Sectorial de Turismo que se celebrará en la tarde de este martes en Madrid, tras más de dos años sin convocarse. Su principal argumento es que estas comunidades representan el 74% de los viajeros y el 73% de las pernoctaciones hoteleras del país, así como el 80% de las llegadas de vuelos y el 78% del tráfico aéreo nacional.

Las trece comunidades autónomas, Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León ,Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Melilla y la Región de Murcia, "rechazan la visión mercantilista del Gobierno en la gestión de los aeropuertos regionales. Esta visión limitada del Gobierno castiga la competitividad e impacta negativamente en la conectividad, la cual proponemos que debe realizarse de forma que se facilite la integración de los aeropuertos con la red ferroviaria".

Así lo recoge la llamada Declaración de Sevilla que firmaron todas estas comunidades el pasado 23 de octubre y que defiende su visión del turismo, a su juicio, "el motor de España" y un sector no suficientemente defendido por el Ejecutivo central, a su juicio. Estas trece comunidades argumentan que ejercen las competencias exclusivas en turismo y ordenación del territorio y gestionan los principales destinos turísticos de España, por lo que piden voz en las decisiones que afectan a esta industria.

La consejería que dirige Arturo Bernal considera "difícil de entender que la primera industria de este país tenga tan poco peso y tan poco que decir en el Consejo de Ministros". Sin embargo, acuden a esta reunión, "con actitud de escucha leal y dialogante" y a la espera de una estrategia turística nacional.

Las viviendas turísticas

Uno de los principales escollos de entendimiento entre el ministerio y el Gobierno andaluz es el registro de viviendas turísticas. La Junta defiende que es una competencia exclusiva autonómica y que estos alojamientos no deben estar sometidos a un doble registro administrativo; ya existe uno en Andalucía y el estatal debe eliminarse. Arturo Bernal argumenta, además, que la Unión Europea ha dado la razón a las comunidades autónomas en esta regulación y que quien tiene competencias sancionadoras es la Junta de Andalucía; de nada sirve retirar viviendas de las web de reservas como está haciendo el ministerio.

A eso se suma la defensa del sector de las viviendas turísticas que hace la Junta en la Declaración de Sevilla: "Afirmamos que la crisis de acceso a la vivienda es un problema estructural ajeno al turismo y provocado por el fracaso de la Ley Estatal de Vivienda y distintos factores que requieren acciones decididas sobre la base de un diagnóstico correcto del problema y no en la búsqueda continua de culpables. Las Viviendas de Uso Turístico, cuando están bien reguladas por la autoridad autonómica competente, son una figura de alojamiento que contribuye a la revitalización de los centros urbanos y complementa nuestra oferta, no la causa de la desigualdad ni de los problemas de acceso a la vivienda que afectan a todo el país".