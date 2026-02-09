Andalucía mantiene el nivel 2 de emergencias hasta el martes por las lluvias

Andalucía mantendrá activo el Nivel 2 del Plan de Emergencias al menos hasta este martes, según ha confirmado Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, en declaraciones a Canal Sur Radio. La decisión se mantiene pese a que la pasada noche transcurrió de forma tranquila y sin incidencias destacadas, dado que aún persisten condiciones de riesgo en numerosos puntos de la región.

Diversas comarcas andaluzas permanecen este lunes bajo avisos meteorológicos por lluvias y fuertes rachas de viento. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso naranja por lluvias en Grazalema (Cádiz), donde se prevén acumulados de hasta 150 litros por metro cuadrado en 24 horas hasta las 20:00 horas. Además, las alertas amarillas afectan a zonas como el Estrecho de Gibraltar, Ronda (Málaga), Nevada y Alpujarras (Granada), así como Cazorla y Segura (Jaén), territorios previamente azotados por la borrasca Leonardo. Las precipitaciones continuarán hasta el miércoles, aunque con menor intensidad que en jornadas anteriores.

El consejero Sanz ha señalado que se constata un cambio de tendencia en las incidencias del temporal, aunque ha advertido de que todavía queda "mucho" por hacer debido a que 14 ríos continúan en nivel rojo con riesgo extremo y tres embalses en situación comprometida. "Seguimos muy pendientes de la evolución de los cauces, presas y ríos y aunque hayan mejorado las previsiones seguimos con la guardia bien alta", ha subrayado. La situación ha mejorado, pero no ha terminado, y las autoridades trabajan para devolver la normalidad lo antes posible.

Más de 11.000 incidencias atendidas desde el 27 de enero

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha gestionado 11.027 incidentes desde que comenzó el enjambre de borrascas el pasado 27 de enero. Por provincias, Cádiz encabeza la lista con 2.349 emergencias atendidas, seguida de Sevilla (1.952), Jaén (1.872), Granada (1.513), Málaga (1.104), Córdoba (1.032), Almería (712) y Huelva (493).

Durante la pasada noche, las salas del 112 coordinaron únicamente once incidencias relacionadas con el fenómeno meteorológico adverso: cinco en Jaén, tres en Granada, dos en Cádiz y una en Córdoba, principalmente por anegaciones o afección del viario sin mayores consecuencias. Sanz ha puesto en valor "el enorme despliegue de la EMA para este río atmosférico y la colaboración entre instituciones para dar seguridad a todos los puntos de Andalucía".

Cerca de 6.500 personas siguen desalojadas de sus hogares

En estos momentos hay 6.462 personas desplazadas en la comunidad autónoma como consecuencia del temporal, aunque la cifra ha descendido respecto a jornadas anteriores. La mejora de las condiciones meteorológicas y del estado de cauces y embalses permitió ayer el retorno de parte de los evacuados. La provincia más afectada continúa siendo Cádiz, con 4.437 desalojados, seguida de Jaén (704), Málaga (556), Córdoba (537), Granada (120) y Sevilla (108).

El titular de Emergencias ha reiterado que este martes se valorará la posibilidad de reducir el nivel de emergencias y comenzar la fase de recuperación, que también preocupa por "los altísimos y costosísimos daños" que está sufriendo la región.

186 carreteras afectadas en toda la comunidad

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que a primera hora de este lunes hay 186 carreteras afectadas por el evento meteorológico en Andalucía. De ellas, 98 vías presentan problemas por inundación o lluvias, 47 por desprendimientos, 33 por daños en el firme, seis por nevada y hielo, y dos por avalanchas.

Cádiz es la provincia más afectada con 65 vías condicionadas en la circulación, seguida de Córdoba (31), Granada (26), Jaén (21), Sevilla (18), Málaga (16), Huelva (7) y Almería (2). El consejero ha pedido a la ciudadanía que en las zonas afectadas evite desplazamientos y extreme la precaución, informándose del estado de las carreteras antes de viajar y siguiendo siempre las indicaciones de los paneles informativos.

Avisos por vientos y fenómenos costeros

Además de las lluvias, la Aemet mantiene avisos amarillos por vientos de hasta 70 kilómetros por hora en las comarcas almerienses de Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente y Capital, así como en la Costa granadina.

En la zona de Poniente y Almería capital, el Estrecho (Cádiz) y la Costa de Granada permanece activo el aviso amarillo por fenómenos costeros con vientos de hasta 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de hasta tres metros.

La Agencia de Emergencias de Andalucía insta a seguir las indicaciones de autoprotección como una de las principales formas de protegerse frente a esta sucesión de borrascas. Toda la información sobre prevención y consejos está disponible en la web de la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía.