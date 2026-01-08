Andalucía critica que Sánchez reciba a Junqueras "como un jefe de Estado" para "hablar del cupo independentista"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha criticado este jueves que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, reciba en la Moncloa al líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, "como si fuera un jefe de Estado" y que lo haga para "hablar del cupo independentista" en el marco de la financiación autonómica.

España ha manifestado que "no se puede permitir que los recursos que se van a distribuir entre todos los españoles, entre las comunidades autónomas, se negocien única y exclusivamente por dos actores", como son Pedro Sánchez y el líder de ERC, y ha añadido que desde la Junta están ya "cansados" de que "una vez más" el sistema de financiación sea "perjudicial para Andalucía".

La consejera, que ha visitado las obras de la cubierta de la Catedral de Málaga, ha incidido en advertir de que Andalucía es la comunidad autónoma "que más pierde en el sistema de financiación, según el último informe de Fedea". "Los andaluces estamos perdiendo 1.528 millones de euros cada año" por el funcionamiento del sistema de financiación que, "en el año 2009, precisamente, otro presidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, pactó también con el líder de Esquerra Republicana" de entonces y que "es absolutamente perjudicial para Andalucía", ha abundado la también consejera portavoz.

España ha lamentado que "una vez más vemos cómo el independentismo es el que guía el camino, la ruta de este país, el que está guiando el nuevo sistema de financiación, y no podemos permitir que Andalucía siga perdiendo", porque, "con el sistema actual, recibimos por cada andaluz 248 euros menos que por cada ciudadano de Cataluña", según ha advertido.

La portavoz de la Junta ha indicado que lo que "más duele" a la Junta "es que hay una andaluza, que es la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda", María Jesús Montero, "que es la que debería estar defendiendo los intereses de Andalucía", y que "está defendiendo los intereses del señor Sánchez y los del independentismo con un nuevo agravio y un nuevo ataque a Andalucía".

La titular de Hacienda ha llamado la atención acerca de que lo que "están pidiendo fundamentalmente" desde el independentismo catalán es "la ordinalidad, que es más desigualdad para Andalucía y para todas las comunidades autónomas", según ha advertido antes de subrayar que el PSOE "no quería esa ordinalidad en el año 2018", ni tampoco la entonces consejera andaluza, María Jesús Montero, y que "ahora todo parece indicar que se lo van a conceder al independentismo".

La representante del Gobierno andaluz ha señalado que ERC también está pidiendo para la Generalitat de Cataluña "el cien por cien de la gestión del IRPF", mientras que el resto de comunidades autónomas esa gestión es del 50%, "porque el otro 50% lo tiene el Estado para los gastos generales, para comunes, como pueden ser de defensa o de pensiones".

La consejera portavoz de la Junta ha dicho, en unas declaraciones recogidas por Europa Press, que no se puede "entender que se beneficie una vez más al independentismo dándole el cien por cien de los ingresos" y "una condonación de la deuda", y ha hablado así de "un timo a los españoles, a los andaluces", antes de volver a lamentar que "una andaluza" como Montero, "que es la que está decidiendo el nuevo sistema de financiación, vuelva a maltratar a Andalucía, a atacar y agraviar" a esta comunidad.

España ha concluido expresando el deseo de que el Gobierno central reciba "un poco de luz y que un sistema de financiación", que supone "recursos para todos los ciudadanos, se decida entre todas las comunidades autónomas" y "no entre el Gobierno y el independentismo".