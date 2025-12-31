Andalucía constituye el Comité de Expertos del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias

La Junta de Andalucía ha dado un paso decisivo en el desarrollo del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias (PAUE) con la celebración de la primera sesión oficial de su Comité de Expertos. Este órgano consultivo, integrado por profesionales de referencia en urgencias hospitalarias, emergencias extrahospitalarias y cuidados críticos de todas las provincias, tiene como misión establecer la estrategia para transformar el modelo de atención urgente en la comunidad autónoma. El encuentro inaugural se desarrolló en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y sienta las bases de un sistema más coordinado y eficiente.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha subrayado que "la constitución del Comité de Expertos del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias es un paso decisivo para seguir transformando la atención urgente en Andalucía, desde el conocimiento y la experiencia de quienes están cada día en primera línea". El responsable autonómico ha destacado que el objetivo es avanzar "hacia un modelo de urgencias más coordinado, accesible y homogéneo en todo el territorio, que permita reducir tiempos de respuesta y garantizar una atención de calidad viva donde viva el paciente".

Durante la reunión, los miembros del comité revisaron las líneas estratégicas actualmente en marcha y definieron los próximos pasos en un trabajo colaborativo que busca anticiparse a la demanda asistencial y reforzar la coordinación entre niveles asistenciales.

Prioridades y líneas de actuación del comité

El Comité de Expertos ha establecido como ejes prioritarios la mejora de los circuitos asistenciales, la integración de los sistemas de información, la definición de protocolos homogéneos y el refuerzo de la formación específica de los equipos. También se han abordado medidas orientadas a la atención a colectivos vulnerables y a la optimización de recursos disponibles en momentos de mayor presión asistencial y situaciones de emergencia. Antonio Sanz ha señalado que "nuestro objetivo es dotar al sistema de urgencias de mayor previsibilidad y capacidad de respuesta, especialmente en los momentos de mayor presión asistencial y ante situaciones de emergencia".

Composición del órgano técnico

El comité reúne a especialistas procedentes de centros sanitarios de toda Andalucía, entre ellos los hospitales Virgen de las Nieves de Granada, Virgen Macarena de Sevilla, Reina Sofía de Córdoba, AGS Este de Málaga-Axarquía, Campo de Gibraltar y La Janda (Cádiz), además de responsables del Centro de Emergencias Sanitarias 061. Este grupo será el encargado de impulsar, asesorar y realizar el seguimiento de la implementación del PAUE en toda la región.

Una estrategia para reforzar la equidad sanitaria

El consejero ha subrayado que "el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias es una prioridad para el Gobierno andaluz porque refuerza la equidad, la seguridad del paciente y la eficiencia del sistema sanitario público". La puesta en marcha de este comité supone el arranque operativo de una estrategia regional que pretende reforzar la respuesta del sistema sanitario público andaluz ante situaciones urgentes y emergentes, garantizando una atención equitativa y eficiente para toda la ciudadanía.