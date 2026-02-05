Andalucía acumula ya casi 7.000 desalojados a causa de la borrasca Leonardo

El número de desalojos en toda la comunidad andaluza por el azote de la borrasca Leonardo asciende, a última hora del jueves, a casi 7.000 personas, tras los últimos que se han efectuado en Cádiz y Córdoba.

Las localidades gaditanas de Grazalema, El Puerto de Santa María (donde se han evacuado un millar en el Poblado de Doña Blanca), Jerez de la Frontera y las urbanizaciones próximas al río Guadalquivir en Córdoba por la gran crecida que se espera en su cauce las próximas horas, han protagonizado los últimos desalojos, según ha comunicado la Junta.

La crecida del río Guadalquivir a su paso por Córdoba ha motivado esta tarde el desalojo de las urbanizaciones de Guadalvalle, núcleo en el que ya se produjeron evacuaciones a última hora del miércoles, junto con La Altea, Ribera Baja, San Isidro, Majaneque, Fontanar de Quintos, La Forja 1, La Forja 2, Las Cigüeñas y la calle de la Barca en Alcolea.

Hay evacuaciones preventivas en municipios y zonas sensibles al crecimiento de ríos y desembalses en las provincias de Cádiz, Granada, Córdoba, Jaén, Málaga, Huelva y Sevilla, según informa la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha remitido tres mensajes mensaje Es-Alert a lo largo de la jornada: dos a vecinos de Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María afectados por la crecida del Guadalete y por posible incomunicación de núcleos rurales por carretera en Jerez, más el emitido al entorno más próximo al cauce del río Guadalquivir a su paso por la capital de Córdoba.