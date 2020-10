El desafío del rastreo: uno de cada cuatro andaluces con Covid no tiene contagiador conocido

Un 24% de los andaluces a los que se les diagnostica el Covid no tiene un contagiador conocido, lo que da cuenta del nivel de transmisión comunitaria que hay en la comunidad. El porcentaje es importante, pero mucho menor que en Cataluña, Galicia y Baleares, donde más de la mitad de los infectados carece de resultados positivos en los rastreos. Desconocen a través de quién se infectaron. La situación en Andalucía ha empeorado a lo largo del mes de octubre, como muestra el llamado número reproductivo básico instantáneo (Rt), que mide el número de personas que infecta un contagiado de media. Si hasta septiembre fue menor de uno, lo que indicaba un retroceso de la pandemia, ahora es de 1,09.

Estos datos se incluyen en los informes de que manera periódica publica el Instituto Carlos III. El cálculo del porcentaje de contagios sin origen conocido es un acumulado desde finales de mayor. El último Rt -la contagiosidad- es del 6 de octubre.

Esta contagiosidad en Granada es más alta, de 1,36, lo que indica que 10 personas contaminan a otras 13, pero esas 13 lo harán a 26, con lo que el incremento es exponencial. Este número es similar al de Cataluña, donde la Generalitat acaba de declarar una cuarentena de 15 días para los bares y restaurantes. La incidencia en la ciudad de Granada también es muy alta, de 645 nuevos casos en los últimos días por cada 100.000 habitantes. Estos casos son los diagnosticados por PCR y por test de antígenos rápidos, que están admitidos como seguros por el Instituto Carlos III.

Los datos de Andalucía son buenos si se compara con el resto del país, pero hay muchas diferencias dentro de la comunidad. Granada es la provincia con más problemas en estos momentos, y no sólo la capital. Si atendemos a los criterios que el Ministerio de Sanidad acordó con las comunidades autónomas para confinar a ciudades de más de 100.000 habitantes, Granada se salva porque está por debajo en uno de los tres: el de la presión hospitalaria, pero incumple el de la incidencia de nuevos casos y el de positividad. En el conjunto de Andalucía, la comunidad no roza dos de los números rojos de los criterios: no llega a una incidencia de 500 por cada 100.000 y la ocupación de camas de UCI por Covid está por debajo del 35%.

Los criterios son tres: la incidencia de nuevos casos debe estar por debajo de 500; las camas de UCI ocupadas por pacientes de Covid, por debajo del 35%, y la positividad (porcentaje de test positivos frente al total) tiene que ser menor de 10. La incidencia que publica el Ministerio de Sanidad este miércoles es de 198,94, está entre las seis comunidades con este índice por debajo de 200; la positividad es del 12,1%, y el porcentaje de camas UCI ocupadas por pacientes de Covid es del 12,61%.

En las últimas 24 horas, han ingresado 48 personas más en los hospitales, donde hay 1.210 pacientes de Covid. De éstos, 161 están en las UCI, uno más que el día anterior.