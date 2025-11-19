Amama exige a la Junta de Andalucía que concrete en los Presupuestos el plan de choque prometido para el cáncer de mama

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Andalucía (Amama) ha hecho público un comunicado en el que expresa su "profunda preocupación" ante la ausencia de partidas específicas destinadas a los programas de cribado y a la atención a mujeres con cáncer de mama en el proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026.

Según la asociación, este mensaje llega después de que "el Partido Popular rechazara" la comparecencia parlamentaria solicitada por la asociación, un hecho que, según Amama, "ha hecho necesario difundir su postura para garantizar que la sociedad andaluza conozca nuestras propuestas y demandas".

El Gobierno andaluz anunció recientemente un Plan de Choque valorado en 705 millones y la contratación de 101 nuevos profesionales para reforzar el sistema sanitario tras la crisis de los cribados. Sin embargo, Amama asegura que en las cuentas para 2026 "no se identifica ninguna partida dedicada específicamente a los cribados ni a la atención del cáncer de mama", por lo que exige conocer el destino concreto de los fondos anunciados y cómo se integrarán estos nuevos profesionales en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La asociación recuerda que "miles de mujeres afectadas por los fallos del programa de cribado del cáncer de mama siguen esperando una respuesta a tiempo, con calidad y dignidad", y reclama que el plan de cChoque prometido se ponga en marcha "de manera real y efectiva".

La asociación detalla una serie de medidas que considera esenciales para mejorar la situación actual. Entre ellas, reclama plantillas completas y estables en todos los hospitales; una apuesta decidida por reforzar los programas de cribado y ofrecer información pública y transparente sobre resultados y tiempos de espera; y la recuperación del denominado "acto único", que permitiría realizar mamografía, ecografía y biopsia en el mismo día para reducir retrasos en el diagnóstico.

Amama también insiste en la necesidad de garantizar atención psicológica especializada en todas las unidades de mama, así como rehabilitación suficiente para mujeres mastectomizadas, especialmente para aquellas afectadas por la negligencia del programa de cribado, para las que piden un canal de urgencia. Reclaman, además, circuitos preferentes de atención que sean difundidos entre asociaciones y ciudadanía, la publicación mensual de las listas de espera oncológicas, y el cumplimiento estricto de los plazos máximos de 30 días para el diagnóstico y la planificación del tratamiento.

La asociación propone igualmente la aprobación de un nuevo decreto que establezca tiempos de espera máximos para pruebas, consultas, cirugías y reconstrucciones mamarias, el impulso de las Aulas de Cáncer de Mama de la Escuela de Pacientes con financiación garantizada, la cobertura del 100% del coste de las pelucas para mujeres sometidas a tratamientos que provocan pérdida del cabello, la creación de la figura de la Defensoría de las Mujeres con Cáncer de Mama, y reducciones fiscales dirigidas a mujeres mastectomizadas en situación de especial vulnerabilidad.

Amama concluye su comunicado reclamando transparencia, compromiso y una respuesta firme por parte del Gobierno andaluz, al que pide que los anuncios realizados se reflejen de forma concreta en los presupuestos y se traduzcan en mejoras efectivas para todas las mujeres que enfrentan un cáncer de mama en el sistema sanitario público andaluz.