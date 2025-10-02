Las afectadas por los fallos en el cribado de cáncer barajan una demanda colectiva

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) ha pedido este jueves en un encuentro con la consejera de Salud, Rocío Hernández, que se depuren responsabilidades por los fallos detectados en el programa de cribado de cáncer de mama y ha anunciado que baraja una demanda judicial colectiva.

A las puertas de la sede del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Sevilla, donde ha tenido lugar la reunión, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, junto a su abogado, Manuel Jiménez Soto, ha informado de que se han dado un mes de plazo para decidir qué medidas toman después de contactar con el resto de las socias y afectadas.

"Ha sido una reunión conciliadora. Han reconocido que hay un fallo en el cribado de cáncer de mama, pero es terrible que las mujeres vivan con ese miedo", ha dicho la presidenta de la asociación, que ha explicado que la administración autonómica ha situado el foco de la situación en el Hospital Virgen del Rocío, donde llevan años denunciando retrasos.

Un mes de margen

"Ellos dicen que todavía aún no saben quién tomó la decisión, pero que van a depurar responsabilidades y hemos quedado para dentro de un mes", ha continuado Claverol, quien espera que pueda conocerse "quién ha metido la pata o ha hecho mal su trabajo".

"Hemos llorado mucho ahí dentro porque nos hemos sentido ninguneadas. Me han tachado de tintes políticos y les he dicho que no preguntamos a las mujeres que llaman a Amama de qué perfil son, tampoco la religión, ni si son del Betis o del Sevilla", ha indicado.

"Nosotras no veníamos a hacer política. Queremos que se arregle y que se depuren responsabilidades", ha continuado Claverol, que ha negado que su asociación haya creado alarmismo con esta situación y que ha pedido a todas las mujeres que se hayan hecho una mamografía en el programa de cribado "que no dejen de preguntar" porque "está en peligro su vida".

Por su parte, el abogado Manuel Jiménez Soto ha indicado que la disculpa expresada durante la reunión por los responsables de SAS no evita que las personas que han acudido, concretamente cuatro enfermas, "estén actualmente en la situación en que se encuentran".

Este letrado, ha explicado, tendrá que reunirse con el resto de socias afectadas por este problema y decidir en su caso qué hacen para que se depuren responsabilidades, de modo que una posible demanda colectiva queda a la espera de qué pasos se dan.

Testimonios de las afectadas

Una de estas afectadas, Charo, ha explicado a los periodistas que, tras haberse hecho una mamografia dentro del programa de cribado, avisó de que se había notado un bulto y que le dijeron que, "si había algo raro o mal, la avisarían".

"Como no estaba tranquila y no me llamaban, fui a reclamar a mi médico de cabecera, que me dio el resultado de la mamografía donde ponía que me tenían que ampliar el estudio", ha relatado esta paciente, que finalmente tuvo que acudir a la sanidad privada para que le hicieran una segunda prueba complementaria.

"Me dijeron que había una lista de espera de entre 6 y 8 meses y que había tenido suerte de que había sido en el (hospital) Virgen Macarena y no el Virgen del Rocío, donde era un año", ha relatado.

Anabel Cano, otra afectada por los fallos en el programa de cribado, ha explicado que en su caso la llamaron para la mamografía que se hace a las mujeres de 50 años y que le dijeron que, si en 10 o 15 días no recibía ninguna comunicación (llamada o carta), significaba que "todo estaba bien".

"Al año me llamaron por una mamografía, pensando yo que era (una prueba) rutinaria, la miraron y ya se vio que era un cáncer", ha indicado esta mujer, a la que se le diagnosticó la enfermedad "con un año de retraso" y a la que en los próximos días tendrán finalmente que quitarle el pecho.

"Yo a lo mejor tendría igualmente el cáncer, pero el día 10 voy a perder el pecho... ¿Por qué? No deberíamos pasar por esto. Pedimos que se hagan las cosas bien, nada más", ha concluido.