Las acusaciones mantienen la petición de hasta dos años de cárcel para el Cuco y su madre

La Fiscalía de Sevilla y las acusaciones particulares y populares han mantenido este viernes la petición de condena de entre ocho meses y dos años de cárcel para Javier García Marín, el Cuco, y su madre, Rosalía García Marín, por un delito de falso testimonio después de haber reconocido en la primera sesión del juicio que mintieron cuando prestaron declaración en el juicio por el asesinato de Marta celebrado en el año 2011.

El Ministerio Público ha mantenido su petición de ocho meses de cárcel y la abogada de la familia, Inmaculada Torres, la de dos años de prisión, si bien ha elevado de 10.000 a 25.000 euros la indemnización que se reclamaba para cada uno de los padres de Marta por el "daño moral" causado por las mentiras que los acusados han mantenido durante todos estos años.

Los abogados de la defensa han pedido, por su parte, la absolución de los acusados a pesar del reconocimiento de los hechos y, sólo de forma alternativa, han admitido en el caso del Cuco y su madre una condena de un mes y 15 días de prisión y una multa de 22 días con una cuota diaria (lo que supone 132 euros), todo ello con la aplicación de una circunstancia atenuante de "dilaciones indebidas", por el tiempo que ha transcurrido desde que se produjeron los hechos. También han impugnado la admisión de las declaraciones que ambos prestaron en el juicio a Carcaño, al considerar que se vulneraron sus derechos constitucionales, y en el caso de la madre, han pedido que se le aplique una segunda circunstancia atenuante de "confesión tardía".

"Lo que dijera ya no le podía perjudicar", argumenta la fiscal

En su informe de conclusiones, la fiscal del caso, Almudena Cotán, ha considerado que en el juicio ha quedado acreditado que los dos acusados mintieron en el juicio, en el caso del Cuco al negar que la noche del 24 de enero de 2009 hubiese estado en el piso de León XIII -hecho ahora reconocido en este proceso por falso testimonio- y se ha preguntado por qué mintió. Como los acusados no han respondido a ninguna pregunta, la fiscal ha dicho que se supone que mintió para no implicarse tras haber sido enjuiciado por el juzgado de Menores por el encubrimiento del crimen y de otros delitos de los que fue absuelto, pero ha insistido en que cuando declaró esa sentencia era "firme, irrecurrible y notificada".

"Lo que dijera [en el juicio a Carcaño] ya no le podía perjudicar", ha afirmado la fiscal, que ha insisto en que al tratarse de un juicio distinto al suyo "tenía la obligación de decir la verdad" puesto que estaba declarando en la condición de testigo. El supuesto miedo o temor de que le perjudicara esa declaración, ha continuado, "no tiene amparo legal porque era un procedimiento distinto".

Con respecto a la madre del Cuco, la fiscal ha dicho que se supone igualmente que mintió para "no perjudicar a su hijo" y para ello preparó previamente su declaración y las respuestas, pero igualmente estaba obligada a declarar y no tenía el amparo de la dispensa legal de declarar contra los familiares directos que contempla la ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal, dado que el procesado en ese juicio era Miguel Carcaño, con el que Rosalía no tenía ningún vínculo familiar.

La fiscal ha concluido que faltaron a la verdad "a sabiendas" en aquel juicio y eso llevó al tribunal a un "convencimiento erróneo" sobre la participación del Cuco en los hechos relacionados con el asesinato y desaparición de Marta del Castillo.

La acusación pide la "máxima pena" por burlarse de la Justicia

Por su parte, la abogada de los padres de Marta, Inmaculada Torres, ha pedido a la juez que impongan la "máxima pena" posible a los acusados porque, según ha expuesto en su informe, al haber reconocido los hechos pero negarse a contestar a las preguntas, con ese silencio "vuelven a burlarse de la Justicia" y de los padres de Marta.

En su informe de conclusiones, la letrada ha dicho que los hechos son "muy graves" y esta sentencia puede servir como ejemplo a la sociedad y a otras personas que puedan pensar que "mentir sale gratis", puesto que, a su juicio, el reconocimiento de los acusados sin dar más explicaciones ha vuelto a "incrementar el dolor que están padeciendo los padres" y ha impedido que puedan encontrar a su hija.

La confesión del falso testimonio, ha proseguido, debía ir acompañada de "respuestas" que no han querido dar, por lo que ha considerado que se trata de un "reconocimiento a medias" que obliga a la juez a "valorar el silencio de los acusados".

Inmaculada Torres ha destacado que las mentiras influyeron en la sentencia de la Audiencia de Sevilla que condenó a Carcaño, hasta el punto de que obligó al tribunal a "cambiar las horas" en las que se produjo la salida del cuerpo, que la Audiencia fijó en torno a las 22:15 horas y el Tribunal Supremo tumbó posteriormente estableciendo que el traslado fue de madrugada. "Tan fundamental fueron los horarios que consiguió la absolución de los otros acusados", ha aseverado la letrada, que también ha rechazado que se apliquen atenuantes a los acusados porque "lo que no se puede pretender es obtener beneficios de la Justicia si te burlas de la Justicia".

Nuevo delito contra la integridad moral

Por último, la letrada ha pedido a la juez que deduzca testimonio contra ambos acusados por un nuevo delito, en este caso contra la integridad moral -como el que el Tribunal Supremo impuso a Miguel Carcaño-, al considerar que la actuación "tan cruel" por parte de "dos personas sin escrúpulos" que no han querido decir nada para encontrar a Marta es constitutiva de este delito, por cuando "han mentido y vuelven a burlarse de la Justicia y de la familia en este juicio".

Así, ha reprochado que el Cuco y su madre han "ocultado los datos" para encontrar a Marta a pesar de que el que fuera menor participó en su desaparición, por lo que ha insistido asimismo en que se les imponga la "máxima pena" y no se les aplique ninguna circunstancia atenuante por el "trato humillante a la Justicia, a los padres y a todo del mundo".